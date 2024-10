Hogyan befolyásolja a migrációs válság az amerikai elnökválasztást?

Az Egyesült Államokban a migráció és az illegális bevándorlás ritkán kerül be a meghatározó kampánytémák közé. Már csak azért is, mert a ,,bevándorlónemzet” toposza nagyon erős az amerikai társadalomban. Ezt az indianai Notre Dame Egyetem egyik konferenciáján is megtapasztalhattam, ahol az egyik professzor hosszasan ecsetelte, mennyi áldást hozott Amerikának a bevándorlás (bár nyilván erről az őslakos indiánok kicsit mást gondolnak).