Megszólalt a honvédelmi tárca a Libanonban szolgáló magyar békfenntartókról, emelték a biztonsági szintet a táborban

Nyilatkozott a Honvédelmi Minisztérium a Libanonban szolgáló magyar békefenntartókról az izraeli hadsereggel kapcsolatos incidenseket követően. A minisztérium szerint, a kint szolgáló magyar katonáknak nem volt közük a történtekhez, és továbbra is az ENSZ-mandátum szerint folytatják feladataik elvégzését.

Nyilatkozott a Honvédelmi Minisztérium a Libanonban szolgáló magyar katonákról, miután az izraeli hadsereg több kint szolgáló békefenntartót megsebesített. A szerkesztőségünknek küldött közleményük szerint:

Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) szolgáló magyar katonákat közvetlen veszély jelenleg nem fenyegeti, feladataikat az UNIFIL parancsnoka által meghatározott korlátozások szerint látják el.

Az izraeli hadsereg két harckocsija a tegnapi nap folyamán betört az UNIFIL misszióban szolgáló katonák állomására, ahol az UNIFIL nyilatkozata szerint 45 percig tartózkodtak. A minisztérium szerint a magyar katonák nem voltak részesei a történteknek.

Táboruktól nagyjából 10 kilométerre történt az ENSZ-erőket érintő incidens

– írták.

Szerkesztőségünk továbbá arról kérdezte a minisztériumot, hogy az incidens hatására változott-e a korábban ismert feladata a Libanonban szolgáló magyar katonáknak, illetve eleget tesznek-e az izraeli miniszterelnök követelésének, miszerint az ENSZ békefenntartóknak azonnal el kell hagynia Dél-Libanont.

A magyar katonák az ENSZ-mandátum szerint folytatják feladataik teljesítését, a misszióban részt vevő más nemzetek katonáival együtt. Az UNIFIL parancsnoka elrendelte a biztonsági szint emelését és a táboron kívüli mozgások minimalizálását, illetve a biztonsági helyzet függvényében az állományt óvóhelyre vezénylik.

– zárták közleményüket.

Izrael többször is veszélybe sodorta a békefenntartókat

Október 10-én, két indonéz békefenntartó megsérült, miután kizuhantak egy megfigyelőtoronyból, amire izraeli tankok lőttek. Az izraeli hadsereg (IDF) elismerte, hogy csapatai felelősek egy incidensért, amelyben két Srí Lanka-i katona megsérült Naqourában, és hozzátették, hogy az esetet kivizsgálják.

Az ENSZ békefenntartóit ért támadásokat később egy közleményben 40 nemzet, köztük Magyarország is, határozottan elítélte.

Benjamin Netanjahu felszólította az ENSZ-t

Október 13-án, Izrael miniszterelnöke Benjamin Netanjahu, felszólította António Guterres ENSZ-főtitkárt, hogy „azonnal” vonja ki a békefenntartó erőket Dél-Libanonból.

„Főtitkár úr, vigye el az UNIFIL-erőket a veszély útjából. Ezt most azonnal meg kell tenni” – mondta Netanjahu a hivatala által kiadott videónyilatkozatban. Azt is hozzátette, hogy az izraeli hadsereg (IDF) ezt többször kérte, és többször visszautasították abból a célból, hogy emberi védőpajzsot biztosítsanak a Hezbollah terroristáinak.

Az izraeli hadsereg betörése a békefenntartókhoz

A felszólítást követően az UNIFIL közleményt adott ki arról hogy az izraeli hadsereg két páncélosa erőszakosan betörte az UNIFIL békefenntartók állomásának bejáratát, majd 45 perccel később elvonultak, miután a szervezet panaszt tett.

Az UNIFIL szerint két órával később egy másik incidens is történt ugyanabban a térségben. Lövéseket adtak le, és füst keletkezett, aminek következtében 15 kéksisakosnál bőrkiütés, illetve gyomorbántalmak jelentkeztek annak ellenére, hogy gázálarcot viseltek. A közlemény kitért arra is, hogy az izraeli hadsereg feltartóztatott egy fontos UNIFIL logisztikai szállítmányt is a libanoni Maisz adzs-Dzsabal határtelepülés térségében szombaton.

A békefenntartó misszió szerint az izraeli katonai jelenlét veszélybe sodorta a kéksisakosokat.

Izrael a történteket azzal magyarázta, hogy sebesült katonákat próbáltak kimenteni, és a mentésben résztvevő harckocsik csak az UNIFIL állásába tudott fedezékbe vonulni. Hozzátették, hogy az evakuálást követően a tankok elhagyták az állást. Egy izraeli tisztviselő pedig kiemelte, hogy nincs olyan izraeli utasítás, amely katonai erővel vagy fenyegetéssel nyomást gyakorolna az UNIFIL-re, hogy hagyja el a dél-libanoni harci területeket.