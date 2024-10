Orbán Viktor a berlini csúcstalálkozójának programját ismertette

A miniszterelnök a német fővárosba utazott, hogy a Berlini Folyamat 10. csúcstalálkozóján vegyen részt hétfőn. Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be arról, hogy rendkívül mozgalmas nap elé néz. A kormányfő többek között Olaf Scholz német kancellárral is tárgyal.

Mint írtuk, Orbán Viktor vasárnap a kormánypártok esztergomi frakcióüléséről utazott Németországba. A kormányfő a Berlini Folyamat 10. csúcstalálkozóján vesz részt hétfőn. Az esemény célja, hogy az uniós bővítést elősegítve megerősítsék a nyugat-balkáni régió országai közötti együttműködést, fenntartsák az integrációs folyamat dinamikáját, továbbá elejét vegyék a térségben erősödő euroszkepticizmusnak.

A magyar miniszterelnök hétfőn kétoldalú tárgyalásokat is folytat a csúcstalálkozón részt vevő több állam vezetőjével, így Olaf Scholz német kancellárral is, akivel Orbán Viktor korábban már többször is egyeztetett.



Orbán Viktor hétfőn már Németországból jelentkezett be közösségi oldalán, ahol kiemelte, hogy rendkívül mozgalmas nap vár rá.

Mozgalmas nap Berlinben. Előbb Balkán-csúcstalálkozó, utána megbeszélés Scholz kancellárral, majd interjú. 20:45-ig végeznünk kell!

– írta közösségi oldalán a kormányfő.