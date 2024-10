Oroszország szándékosan provokálja a NATO-tagállamokat, és figyeli a reakcióikat. Az oroszok „provokációval” végeznek felderítést, és nem adja fel, hogy nyílt konfrontációba rántsa a szövetséget.

Ezt Hennagyij Levitazs, a 112. Különleges Harcászati Dandár parancsnoka jelentette ki a The Telegraph című lap „Line of Resistance” című projektjének keretében. „Az ellenség nem tétlenkedik, és folyamatosan résen tartja az európaiakat. Ezért az ukrajnai háború átterjedhet Lengyelországra és a balti államokra is, ezért az európaiaknak nem szabad lazítaniuk” – mondta Levitas.

„Oroszország rendszeresen provokatív taktikát alkalmaz, hogy felmérje az ellenlépéseket, amikor egy repülőgép, drón vagy rakéta megsérti a NATO-tagállamok légterét. Így látják, hogy hol fognak támadni, és milyen gyors lesz a reakció. Van felderítés harci úton, és ez a felderítés provokációval. Ez állandóan megtörténik, és jó, hogy az európaiakat résen tartják. Nem szabad lazítaniuk” – mondta a csapásmérő drónok századparancsnoka.

Szerinte Oroszország a „provokációval történő felderítés” taktikáját választotta, és folyamatosan figyeli, hogy a NATO-tagállamok milyen gyorsan reagálnak a támadásaikra. A 112. Különleges harckocsizó dandár parancsnoka szerint a háború könnyen lehet, hogy Ukrajna határain túlra is kiterjed.

Úgy vélem, hogy a háború túlnyúlhat Ukrajna határain. Ez nagyban függ a nyugati partnereink álláspontjától. A harcok átterjedhetnek a balti államokra és kisebb mértékben Lengyelországra is

– mondta Levitasz.