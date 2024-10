A hollandoknak már nem elég a fű, többre vágynak

Kevesebb kannabiszt termesztenek Hollandiában, amióta több ország is engedélyezi a növény termesztését, de nőtt az igény a dizájnerdrogok iránt – derült ki a holland rendőrség által az utóbbi négy év kábítószer-fogyasztási szokásait felmérő jelentéséből, amelyet az NlTimes című holland hírportál kedden szemlézett.

Bár a jelentés szerint a hatóságok egyre kevesebb kannabiszültetvényt számolnak fel Hollandiában, az ország „még mindig a globális kábítószer-kereskedelem egyik kulcsszereplője, valamint továbbra is az Európába irányuló kokainimport egyik fő célországa”.

Kiemelik azt is, hogy országszerte egyre több olyan droglaboratóriumot találnak, ahol egyszerre többféle kábítószert tudnak előállítani. A jelentés összeállítói szerint erre azért van szükségük a bűnszervezeteknek, hogy meg tudjanak felelni az egyre változatosabbá váló igényeknek. Ez figyelhető meg továbbá a terjesztőknél is, akik a hatóságok szerint a kábítószerek mellett egyre gyakrabban kereskednek illegális gyógyszerekkel, cigarettával vagy éppen lőfegyverekkel is.

A jelentésben felhívják a figyelmet az egyre növekvő igényre olyan kábítószerek iránt, mint például a ketamin, a 3-MMC dizájnerdrog és a szintetikus kannabisz, illetve aggodalmukat fejezik ki, amiért a jelek szerint Hollandiában is megjelent a Flakka nevű drog is.

A jelentésben felhívják a figyelmet a fájdalomcsillapítókkal történő visszaélésre is, hozzátéve, hogy a rendőrség nemrég először foglalt le nagyobb szállítmányt egy nitazin nevű, Európában nagyon ritkán használt, rendkívül erős fájdalomcsillapítóból – tájékoztatott az MTI.

Nemrég írtunk arról is, hogy 2015 és 2022 között 30 – városi és vidéki – szennyvíztisztító telepnél végeztek kutatást Hollandiában, ennek során a csatornákba kerülő kokain-, speed- és ecstasynyomokat elemezték. A vizsgálatnak köszönhetően kiderült, hogy a hollandok évente csaknem 1 milliárd eurót költenek kábítószerekre, illetve a lakosság drogfogyasztási szokásaira is sikerült nagyobb rálátást szerezni.