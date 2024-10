Rossz hír Ukrajnának: menekül a lakosság, kötelező evakuációt rendeltek el egy térségben

A spanyol rendőrség lefoglalt 13 tonnányi, Oroszország fele tartó tiltott vegyi anyagot (köztük olyanokat is, amelyek vegyi fegyverek gyártásához is használhatóak), – jelentette be a spanyol rendőrség a The Kyiv Independent szerint.

A nyomozók szerint a meg nem nevezett vegyi anyagokat a barcelonai kikötőben találták meg egy konténerben. A szállítmányt kedden foglalták le, és négy gyanúsítottat őrizetbe vettek, akiket tiltott áruk csempészésével gyanúsítanak,

mivel állítólag megpróbálták kijátszani az uniós szankciókat, amelyek tiltják a kettős felhasználású (vagyis polgári és katonai célokra egyaránt alkalmazható) vegyi anyagok Oroszországba történő szállítását.

Az összetevők csempészésére a gyanúsítottak egy spanyol céget alapítottak, amely állítólag örményországi és kirgizisztáni fedőcégeken keresztül szállította a tiltott vegyi anyagokat egy moszkvai leányvállalathoz.

„A nyomozás során bebizonyosodott, hogy a nemzetközi szankciókkal sújtott vegyi anyagokat – amelyek közül néhány vegyi fegyverek vagy idegméreganyagok lehetséges előanyagai – a múltban ennek a cégstruktúrának a segítségével exportáltak” – áll a nemzeti rendőrség és az adóhatóság közleményében a Reuters szerint.