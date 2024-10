Robert Fico szlovák miniszterelnök elmondta, a Hyundai Mobis több mint 170 millió eurót (68 milliárd forintot) fektet be a nyugat-szlovákiai Novakyban épülő üzembe – írta meg az AP. A város egy olyan régióban fekszik, amely évtizedekig a barnaszénbányászatra támaszkodott, amíg az összes bányát bezárták, és Novakyban bezárták a nagy széntüzelésű erőművet is.

Fico elmondta, hogy kormánya mintegy 26 millió eurós (10,4 milliárd forintos) ösztönzőt nyújt a vállalatnak a projekthez, amelynek hozzá kell járulnia a régió széntüzelés utáni átalakulásához. Szlovákia a világ legnagyobb egy főre jutó autógyártója.

Nagyon fontos iparág Szlovákiában is

A német Volkswagen, a korábban PSA néven ismert Stellantis multinacionális vállalat, a dél-koreai Kia Motors Corp. és a brit Jaguar Land Rover már rendelkezik nagyobb gyárakkal az 5,5 millió lakosú közép-európai Szlovákiában. A svéd Volvo Cars luxusautó-gyártó két éven belül elektromos autógyárat tervez nyitni Szlovákiában.

Mint korábban írtuk, Szlovákia miniszterelnöke az egyik kormányülést követően azt közölte, hogy miniszterekkel és az autóipari képviselőkkel a szlovákiai autógyártás jövőjéről tárgyaltak.

Szlovákiában olyan sok autógyár van, hogy a legyártott autók a bruttó hazai termékek (HDP) 10 százalékát teszik ki.

A mi, viszonylag kis országunk esetében ez egymillió autót jelent, ami a lakosság számához képest világrekordnak számít. Mindez úgy, hogy még be sem indult az autógyártás a Volvo most épülő gyárában

– fogalmazott, majd hozzátette: Szlovákia kötelessége mindenben segíteni a náluk működő autógyárakat, hogy az ország továbbra is vonzó maradjon az iparágnak. Ugyanakkor már most is akut hiány van a szakképzett munkaerőből: Szlovákiában a munkanélküliségi ráta jelenleg 4 százalék alatt van, de a munkanélküliek jelentős részét azok képezik, akik már huzamosabb ideje nem dolgoztak és teljesen elszoktak a munkába járástól.