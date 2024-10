Orbán Viktorról kérdezték Volodimir Zelenszkijt, ezt válaszolta rá

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktorral kapcsolatban is kérdést kapott az Európai Tanács csütörtöki csúcstalálkozóján. Mindeközben az uniós vezetők még az esti órákban is tárgyaltak. Összefoglaltuk az utóbbi órák történéseit.

Mint korábban írtuk, már az EU-csúcsot megelőzően felálltak a frontvonalak a migráció ügyében, így vélhetően hosszú napnak néznek elébe a tagországok állam- és kormányfői. Míg a migráció kapcsán megosztottak, addig Ukrajnát illetően úgy tűnik, az EU egységes, egy tagállamot, Magyarországot leszámítva – és ezzel kapcsolatban Orbán Viktor is kapott egy üzenetet.

Nem sokkal később Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is beszédet mondott az európai vezetők előtt, és arról beszélt, hogy nemrég megtörtént az első lépés abba az irányba, hogy világháborúvá szélesedjen az ukrajnai konfliktus.

Orbán Viktorról kérdezték, ez volt a válasza

A Euronews beszámolója szerint az említett beszéd után Zelenszkijt egy sajtótájékoztatón Orbán Viktorról is megkérdezték. Mint írták, a kérdést azzal összefüggésben tették fel, hogy a magyar kormány még mindig blokkol egy 6,6 milliárd eurós uniós katonai támogatást, valamint egy G7-kezdeményezés keretében Ukrajnának nyújtott 35 milliárd eurós hitelt is (az ügy előzménye, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter korábban azt állította, hogy az utóbbi hazugság, majd pár nappal később született egy megállapodás is a kérdésben).

Mindemellett Zelenszkijt az Euronews megkérdezte az ügyről és Orbán Viktor személyéről, mire az ukrán elnök diplomatikus válasz adott. Úgy fogalmazott:

Találkoztam vele az asztalnál. Üdvözöltük egymást, és ez már jó.

A Politico szerint Orbán Viktor továbbra sem enged

A Politico beszámolója szerint Ukrajna kérdésében továbbra sincsösszhang az uniós vezetők közt. Egy diplomatára hivatkozva azt írták: a z uniósvezetők anélkül fejezték be az Ukrajnáról folytatott megbeszéléseiket, hogy mélyrehatóan megvitatták volna a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által előterjesztett béketervet,

illetve hogy előrelépés történt volna a Kijevnek ígért támogatás és G7-hitel ügyében.

A portál szerint annak ellenére, hogy az ukrán erők fronthelyzete egyre romlik – és Zelenszkij kijelentette, hogy Észak-Korea mintegy 10 000 katonát készül küldeni, hogy Ukrajnában harcoljon Oroszországért –, az uniós vezetők kora délután mellőzték Ukrajna kéréseit, és figyelmüket inkább a Közel-Keletre fordították.

Hozzátették: Orbán Viktor továbbra is akadályozza, hogy a támogatés és a G7-ek hitelének ügyében döntés szülessen (és azt is megjegyezték, hogy valószínűleg ebben nem is lesz változás csütörtökön).

A lengyel kormányfő elérte a célját a migráció ügyében

A Politico szerint a délután/esti órákban Lengyelország is reflektorfénybe kerül a migrációról zajló tárgyalásoknál (amit részben annak tudnak be, hogy Emmanuel Macron francia elnök és Olaf Scholz német kancellár is belpolitikai problémákkal küzd).

Mint írták, a konzervatív lengyel miniszterelnök most szintén rányomta a bélyegét a konzervatív vezetők migrációról szóló közös nyilatkozatára,

de eltávolította az EU migrációs paktumára való hivatkozásokat, és a migránsáradat felfegyverzésével folytatott „hibrid hadviselésről” szóló kifejezést illesztett a szövegbe.

Mindez azután történt, hogy Tusk bejelentette: Varsó ideiglenesen leállítja a Lengyelország és Fehéroroszország határán át érkező bevándorlók menedékjogi kérelmeinek feldolgozását.

Akkor azt is jelezte, hogy „követeléseit” az uniós vezetők brüsszeli találkozójára kívánja eljuttatni. A kérdésre, hogy mik ezek a követelések, egy uniós diplomata azt mondta előzőleg: Lengyelország egy, „a biztonsági kockázatot jelentő migránsokra összpontosító” szabályozást szeretne elérni.

Ezt vacsorázzák az uniós vezetők, és erről beszélnek még

A Euronews az esti órákban arról írt, hogy a vezetők már megkezdték a munkavacsorájukat, és közölték annak menüjét is:

zöldségterrine, tengeri sügér Gombával, és (desszertként) Kávé és málna.

A Politico szerint a késő esti órákban még mindig a migrációról tárgyaltak az uniós vezetők. Egy nekik nyilatkozó uniós diplomata szerint a tárgyalóasztalnál egyhangúság uralkodott a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtásának felgyorsításáról, de nincs egyetértés az úgynevezett innovatív megoldásokról, amelyek között szerepel az EU-n kívüli „visszatérési központok” létrehozása.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a vezetők még csütörtökön megállapodnak-e a migrációval kapcsolatos egyhangú állásfoglalásról.