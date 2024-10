Magyar Péter volt szerda este az osztrák köztelevízió vendége. A Tisza Párt elnöke a pártja népszerűségéről, a kormányváltásról, Ukrajnáról, a menekültügyről és az LMBTQ-jogokról beszélt, de azt is elmondta, hogy egy esetleges választási győzelem esetén mire számíthatunk egy Magyar-kormánytól. A videó közzétételekor a politikus hangsúlyozta, hogy válaszainak egy részét kivágták, de így is érzékelhető az osztrák és a magyar közszolgálati média közötti különbség.

Az év elején még legfeljebb a magyar igazságügyi miniszter férjeként volt ismert, azonban ma a 43 éves Magyar Péter messze a legnépszerűbb ellenzéki politikus az országban, és az első, aki valóban problémát jelenthet Orbán Viktornak – így konferálta fel az osztrák közszolgálati televízió a Tisza Párt elnökét, aki szerda este az ORF2 vendége volt.

A műsorvezető kiemelte, hogy a júniusi európai parlamenti választásokon Magyar új pártja rögtön csaknem 30 százalékot szerzett, és gyakorlatilag megsemmisítette a többi ellenzéki pártot, pedig az orbáni propagandamédia több hónapos lejáratókampányt folytatott ellene. Azt is hangsúlyozta, hogy a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a Tisza Párt támogatottsága mára szinte megegyezik a Fideszével.

A műsorvezető kérdésére válaszolva Magyar Péter kifejtette: őt is meglepte, hogy ennyire jól szerepeltek az európai parlamenti választáson, és források, valamint hagyományos média nélkül sikerült felvenniük a harcot az orbáni propagandagépezettel.

A Tisza Párt elnöke azokat a vádakat is visszautasította, hogy csak azért fordult-e a rendszer ellen, mert összevesztek a feleségével, és emiatt nem tudta folytatni a korábban megkezdett karrierjét. Elmondta, hogy a barátai, akik régóta ismerik őt, mindannyian tudják, hogy évek óta kritikus a kormánnyal szemben.

Vannak jó barátaim a kormányban, például Gulyás miniszter úr, aki a kancelláriát vezeti. Két éve hagytam ott a kormányzati szektort. Megpróbáltam elmagyarázni a korrupcióval kapcsolatos kritikáimat a barátaimnak és természetesen a volt feleségemnek, és néhány ponton ő is osztotta a véleményemet. De természetesen megpróbáltam ezt belsőleg kezelni

– tette hozzá a pártelnök.

Miben különbözik a Tisza és a Fidesz?

A műsorvezető szerint eddig kevesen értették meg, hogy a Tisza Párt miben különbözik valójában tartalmilag a Fidesztől. „Hasonlóan kritikusak az EU-val szemben, hasonlóan kritikusak Ukrajnával szemben. Egyszerűen Ön nem egy fiatalabb Orbán? ” – kérdezte beszélgetőpartnere Magyar Pétert.

Válaszában a Tisza Párt elnöke elmondta, hogy egyáltalán nem Európa-kritikus, ahogyan a magyar lakosság túlnyomó többsége sem. Felidézte, hogy a magyarok legalább nyolcvan százaléka Európa- és NATO-párti. Úgy gondolja, hogy teljesen normális, hogy szeretnének egy konstruktív és néha kritikus kapcsolatot kialakítani az Európai Unióval.

Azt is elmondta, hogy ő alapvetően nem kritikus Ukrajnával szemben, csupán van néhány kényes kérdés az ukrajnai magyar kisebbség helyzetéből fakadóan.

Én többször elmondtam, hogy az ukrán népnek joga van ahhoz, hogy megvédje magát és az országát az agresszor Putyinnal szemben. Határozottan ezt állítom

– hangsúlyozta a politikus, hozzátéve, hogy Putyin nem nyerheti meg ezt a háborút.

Ukrajna EU-tagságára kitérve elmondta, hogy amennyiben megfelelnek a csatlakozás feltételeinek, akkor támogatják, hogy csatlakozzanak a blokkhoz, azonban szerinte ez hosszú út lesz. Emlékeztetett, hogy sok olyan tagjelölt van, amelyik megfelel a csatlakozás feltételeinek, de a tagállamok közötti politikai viták miatt mégsem válhatnak az Európai Unió tagjává. Úgy véli, az ő csatlakozásuk sürgősebb és fontosabb, ráadásul csatlakozásuknak a béke szempontjából is jelentősége lenne.

Ukrajna NATO-tagságával kapcsolatban elmondta, hogy nem tartja jó ötletnek. Szerinte előtte békét kellene kötniük Oroszországgal, de legalább béketárgyalásokat kellene folytatniuk, hogy az Ukrajna és Oroszország közötti konfliktus ne éleződjön tovább, álláspontjaik pedig közeledhessenek egymáshoz.

Az EU legszegényebb és legkorruptabb tagállama lettünk szerinte

Magyar Péter arról is beszélt, hogy amikor Magyarország 20 évvel ezelőtt csatlakozott az EU-hoz, akkoriban éltanulók voltunk Csehországgal és Szlovéniával együtt, azonban húsz évvel később, benne Orbán Viktor 14 éves kormányzásával Magyarország hivatalosan is az EU legszegényebb és legkorruptabb tagállama lett.

A politikus szerint ez elfogadhatatlan, mivel eközben euró-százmilliárdos uniós támogatásokat kapott az ország.

Példaként említette az elszálló államadósságot, az összeomlott egészségügyi, oktatási és szociális rendszer összeomlását, illetve azt is megemlítette, hogy Romániában már magasabb a minimálbér és az átlagnyugdíj, mint Magyarországon.

Elmondta, hogy a Tisza Párt prioritásként kezeli az oktatási és egészségügyi rendszerek reformját, ahogy azt is, hogy felszabadítsák azokat a hazánknak járó forrásokat, amelyeket Brüsszel befagyasztott a korrupció miatt.

A menekültügyről szólva elmondta, hogy egy nagyon erős, egységes magyar és európai menekültügyi jogszabályi környezetet támogatnak. Úgy gondolják, meg kell védeni az EU külső határait, különösen a schengeni határokat. Szerinte a tagállamoknak nem csak joga, hanem kötelessége is a külső határok védelme. Aláhúzta, hogy a déli határon felhúzott kerítést az ő kormánya is megtartaná, valamint azt is, hogy Ausztriával és a többi tagállammal közös érdekünk a külső határok biztonságának megőrzése.

Amikor az Orbán-kormány LMBTQ-ellenessége került szóba, akkor úgy vélekedett, hogy nem ez a legfontosabb kérdés jelenleg.

Szívesen beszélek róla, de a magyar embereket jobban érdekli az összeomlott egészségügyi rendszer, infrastruktúra, szociális rendszer és igazságszolgáltatás. Itt élek Magyarországon, a magyar emberek között, és őszintén szólva, ezek a témák most sokkal sürgetőbbek a magyaroknak

– tette hozzá.

Végezetül megismételte, hogy a magyaroknak elege van a korrupcióból, a hazugságokból, a propagandából és a jelenlegi életkörülményekből, ezért száz százalékig biztos abban, hogy a 2026-os országgyűlési választáson legyőzik a Fideszt. Bár beismeri, hogy hibázhatnak, ígéretet tett, hogy mindent megtesznek a győzelemért, „mert csak egy országunk van, ami a mi szeretett országunk”.