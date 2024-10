„A fiam első szavai az apa, anya és a drón voltak”

A Gázai övezetben a Hamász 61 éves vezetőjénél senki nem játszott nagyobb szerepet a háború meghatározásában. Megszállott volt és fegyelmezett, aki az izraeli börtönökben töltött évek alatt megtanult héberül, és aki gondosan tanulmányozta ellenségét – írja az AP hírügynökség.

Izrael csütörtökön közölte, hogy a csapatai megölték a férfit. A Hamász vezetője régóta a militáns csoport egyik legbefolyásosabb tagjának számított, aki óriási hatalmat gyakorolt, miközben többnyire a Gáza alatti alagutakban rejtőzködött.

A titokzatos és a harcvonalak mindkét oldalán rettegett figura tervezte a 2023. október 7-i, Dél-Izrael elleni meglepetésszerű támadást, Mohammed Deif, a Hamász fegyveres szárnyának vezetője mellett. Izrael közölte, hogy Deifet egy júliusi, Gáza déli részén végrehajtott légicsapásban ölte meg.

Az izraeliek számára Szinvar rémálomszerű figura volt. Az izraeli hadsereg szóvivője, Daniel Hagari ellentengernagy olyan gyilkosnak nevezte őt, „aki bebizonyította az egész világnak, hogy a Hamász rosszabb, mint az ISIS”, utalva az Iszlám Állam nevű csoportra. A mindig dacos Szinvar kevés nyilvános beszédének egyikét azzal fejezte be, hogy felhívást intézett Izraelhez, hogy gyilkolja meg, majd kijelentette: „most pedig a nyílt utcán hazasétálok”. Ezt aztán meg is tette, kezet fogott és szelfit is készített az emberekkel.

A palesztinok körében tisztelték, amiért kiállt Izrael ellen, és az elszegényedett Gázában maradt, szemben a Hamász más, külföldön nagy luxusban élő vezetőivel. Ugyanakkor a helyi lakosság rettegett tőle, mivel vasmarokkal irányította az övezetet.

A Hamász politikai vezetői közül néhányan médiabarát személyiséget alakítottak ki, Szinvar azonban soha nem törekedett arra, hogy nyilvános imázst alakítson ki magáról. „Hán Junisz mészárosa” néven ismerték az Izraellel való együttműködéssel gyanúsított palesztinokkal szemben tanúsított brutális fellépése miatt.

Meghatározó évek

Szinvar 1962-ben született Gázában, egy olyan családban, amely több százezer más palesztin arabbal együtt elmenekült otthonából az Izrael állam megalakulását követő háborúk idején. Ez az élmény mélyen befolyásolta döntését, és az 1980-as években csatlakozott a Hamászhoz.

Szinvart a Hamász alapítója, Ahmed Jaszin sejk szervezte be, aki az Al Majd néven ismert belbiztonsági egység vezetőjévé tette. Az ő feladata volt megtalálni és megbüntetni azokat, akiket az iszlám erkölcsi törvényeinek megsértésével vagy az izraeli megszállókkal való együttműködéssel gyanúsítottak, és ez a pozíció végül komoly konfliktusba sodorta őt az izraeli hatóságokkal – közölte a The New York Times.

Michael Koubi, az izraeli Shin Bet biztonsági ügynökség nyomozati osztályának korábbi igazgatója, aki Szinvar kihallgatását vezette, felidézte a vallomást, amely a legjobban megrázta őt: a palesztin vezető elmesélte az esetet, amikor egy férfit arra kényszerített, hogy élve eltemesse a saját testvérét, mert azzal gyanúsították, hogy Izraelnek dolgozik.

A szeme boldogan csillogott, amikor ezt a történetet elmesélte nekünk

– mondta Koubi.

Élete a börtönben

Szinvar 1988-ban került börtönbe négy palesztin meggyilkolásáért, akiket az izraeli bírósági feljegyzések szerint hitehagyással vagy Izraellel való együttműködéssel vádolt. Több mint két évtizedet töltött börtönben Izraelben, ahol megtanult héberül, és az izraeli kultúrát és társadalmat tanulmányozta.

Amíg a rácsok mögött volt, Szinvar kihasználta egy online egyetemi program előnyeit, és falta az izraeli híreket. Arabra fordított több tízezer oldalnyi csempészett héber nyelvű önéletrajzot, amelyet az izraeli belbiztonsági ügynökség, a Shin Bet korábbi vezetői írtak.

Többször is megpróbált megszökni az őrizetből. Egyszer lyukat ásott a cellája padlójába, abban a reményben, hogy alagutat áshat a börtön alá, és a látogatóközponton keresztül távozhat. Emellett megtalálta a módját, hogy a kinti Hamász-vezetőkkel Izrael ellen szervezkedjen, és sikerült mobiltelefonokat becsempésznie a börtönbe, valamint ügyvédek és látogatók segítségével üzeneteket eljuttatnia a szervezethez, többek között arról, hogy izraeli katonákat raboljanak el, hogy palesztin foglyokra cseréljék őket.

A börtön után

Amikor 2011-ben egy fogolycsere keretében kiszabadult az izraeli börtönből, Szinvar azt mondta, hogy az izraeli katonák elfogása az évek óta tartó sikertelen tárgyalások után bevált taktika lesz az Izrael által bebörtönzött palesztinok kiszabadítására.

Egy palesztin fogoly számára egy izraeli katona elfogása a legjobb hír az univerzumban, mert tudja, hogy felragyogott számára a remény csillaga

– mondta akkor Szinvar.

A börtönből való szabadulása után Szinvar megnősült, és gyermekei születtek. A nyilvánosság előtt keveset beszélt a családjáról, de egyszer megjegyezte, hogy „a fiam első szavai az »apa«, »anya« és a »drón« voltak”.

