Megjelent egy videó az észak-koreai katonákról egy orosz katonai táborból

Donald Trump csütörtökön azzal vádolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy segített kirobbantani Ukrajna Oroszországgal vívott háborúját, és ez a megjegyzés tovább sejteti, hogy a republikánus elnökjelölt csökkenteni fogja az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatást, ha megnyeri a november 5-i választást – számolt be a Reuters.

A volt elnök gyakran bírálta Zelenszkijt a kampánykörúton, többször is „a világ legnagyobb üzletkötőjének” nevezve őt, amiért több milliárd dollárnyi amerikai katonai segélyt kért és kapott azóta, hogy Oroszország 2022-ben teljes körűen megszállta szomszédját.

Zelenszkijt azonban csak 2019 áprilisában választották meg, több mint öt évvel azután, hogy Oroszország 2014-es első inváziója során elfoglalta a Krím-félszigetet, miközben proxy erőik elfoglalták a kelet-ukrajnai Donbász régió nagy részét.

A Krím orosz megszállása Trump elnöksége alatt is folytatódott, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok számos szankciót vezetett be Moszkva ellen. Trump az ukrán vezetőt is szidta, amiért nem törekszik a békére Moszkvával, és felvetette, hogy Ukrajnának a békeegyezményhez esetleg át kell engednie területének egy részét Oroszországnak, amit Kijev elfogadhatatlannak tart.