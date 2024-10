Szijjártó Péter: Itt mindenkinek elment a józan esze?

Október 18-án, pénteken hallgatta meg az olasz bíróság Matteo Salvini, Olaszország közlekedésért és infrastruktúráért felelős miniszterének perében a záróbeszédeket. A Liga pártelnöke ellen még 2021-ben indult eljárás, amiért 2019-ben még belügyminiszterként 19 napig nem engedett partra szállni Lampedusán egy 147 tengerből kimentett menekültet szállító hajót, ami Líbia közelében a Földközi-tengerből vette fel a vízből őket.

Az ügyészség emiatt emberrablással és kötelességszegéssel vádolja az olasz szélsőjobboldali politikust, aki az ügyészség szerint politikai tőke kovácsolása érdekében szegte meg a nemzetközi jogot. A Nemzetközi Egyezmény a tengeri kutatásról és mentésről szóló dokumentum (SAR-egyezmény) ugyanis kimondja, hogy mindenkinek, aki a tengeren bajba került, segítséget kell nyújtani, és biztonságos helyet kell nekik biztosítani – márpedig a 147 migránst a Földközi-tengerből menekítette ki az Open Arms hajója.

A záróbeszédek alkalmával Matteo Salvini védőügyvédje az egykori belügyminiszter felmentését kérte, aki egyébként még korábban azt nyilatkozta: nem bánta meg a tettét, és megint hasonlóan döntene.

Amennyiben Salvinit bűnösnek találják, akár hat év szabadságvesztésre is ítélhetik, valamint eltilthatják a hivatalviseléstől is.

Matteo Salvini szerint az ellene indított eljárás politikai indíttatású, és ma is ugyanúgy feltartóztatná a hajót, amelynek utasai közül sokakat a partra szállítottak egészségügyi okok miatt a háromhetes veszteglés közben, míg sokan a vízbe vetették magukat, hogy elússzanak Lampedusára. Végül a bíróság mondta ki, hogy a hajó kikötését nem akadályozhatja meg Salvini, így a még hajón maradt 89 migráns is biztonságosan szárazföldre ért.

A Liga elnöke mellett sokan kiálltak, még Giorgia Meloni olasz kormányfő is szolidaritását fejezte ki. A Patrióták Európáért (PfE) európai pártcsalád több tagja is részt vett a párt október 7-i nagygyűlésén. Többek között Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Geert Wilders a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője, valamint a portugál Chega elnöke, André Ventura is személyesen jelent meg a fórumon, míg a francia Nemzeti Tömörülés elnöke, Jordan Bardella videóüzenetben állt ki az egykori belügyminiszter mellett.

Szijjártó Péter is megszólalt

Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Gál Kinga után most újabb magyar politikus vállalt szolidaritást Matteo Salvinivel. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán tett közzé egy üzenetet, amelyben az olasz igazságszolgáltatást bírálta.

Itt mindenkinek elment a józan esze?

– kezdi bejegyzését Szijjártó Péter, aki ezután Matteo Salvini elleni pert Ilaria Salis EP-képviselő esetével hasonlította össze. Salis közel fél évig volt őrizetben Magyarországon, miután a vád szerint egy banda tagjaként több járókelőt is összevert. Salis a 2023-as Kitörés Napja idején jött Magyarországra, amin leginkább neonácik vesznek részt, hogy így emlékezzenek meg, hogy náci és magyar katonák 1945. február 11-én megpróbáltak kitörni Budáról a záruló szovjet ostromgyűrűből.

Ilaria Salis azóta a szélsőbaltól a balközépig terjedő Baloldal az Európai Parlamentben (GUE/NGL) képviselőcsoportjának az EP-képviselője, miután az olasz Zöldek és Baloldal Szövetsége nevű párt jelöltjeként mandátumot szerzett, így mentelmi jog illeti meg.

Két olasz esete az »igazságszolgáltatással« és az európai baloldali mainstreammel. Matteo Salvini megvédte Olaszország határait, ezzel az ország és polgárainak biztonságát, amikor nem engedte, hogy egy illegális migránsokat szállító hajó kikössön Olaszországban. Következmény: az olasz ügyészség hat év börtönt kért rá

– fogalmazta meg véleményét Mattei Salvini ügyével kapcsolatban Szijjártó Péter, aki ezután Salis ügye kapcsán úgy fogalmazott:

Ilaria Salis Magyarországra jött egy banda tagjaként, hogy találomra járókelőket verjenek össze Budapest utcáin. Következmény: a baloldal az Európai Parlamentbe menekítette.

– hasonlítja össze Szijjártó a két esetet, aminek során az egyiküket a nemzetközi jog megsértésével, másikat pedig súlyos testisértéssel vádolják. Bejegyzését ugyanazzal a kérdéssel zárja, amivel posztját kezdte:

Itt mindenkinek elment a józan esze?

Mint arról korábban beszámoltunk, Matteo Salvini ellen még 2021-ben indítottak bírósági eljárást, amiért az Open Arms spanyol civil szervezet hajóját nem engedte partra szállni 147 tengerből kimentett migránssal a fedélzetén. A hajó közel három hét veszteglés után végül kiköthetett Lampedusán, miután a bíróság kimondta ezt, így Salvini már nem tudta feltartani a hajót.

Az egykori belügyminiszter ellen egyébként egy másik hasonló ügy kapcsán is eljárást indítottak, azonban azt idén májusban megszüntették, mert a bíróság szerint Matteo Salvini nem követett el bűncselekményt. Salvini jelenleg is tagja az olasz kormánynak, közlekedésért és infrastruktúráért felelős miniszterként van jelen a Giorgia Meloni vezette jobbközéptől a szélsőjobboldalig terjedő Olaszország Fivérei – Forza Italia –Liga pártokból álló kormánynak.

(Borítókép: Matteo Salvini és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert beszélget Triesztben 2019. július 5-én. Fotó: Andrea Lasorte / MTI / EPA)