Megoldódott Stonehenge rejtélye, innen származnak a hatalmas ősi kövek

David Nash geomorfológus professzor korszakalkotó felfedezést tett, miután az Stonehenge köveiből 1950-ből származó mintákat újravizsgálta – írja a Mirror című brit bulvárlap.

A modern technológiát kihasználva a kutatók már több megdöbbentő történelmi felfedezést tettek, többek között mintát vettek Kolumbusz Kristóf maradványaiból és az ókori görög táblákból, átformálva a történelemről alkotott képünket.

A kulcsfontosságú kutatással Nash kimutatta, hogy a kolosszális szarsenkövek a Wiltshire-i Marlborough Downsból származnak, míg a kisebb kékkövek a walesi Preseli Hillsből.

A döntő fontosságú szarsenmintát, amely jelentős időt töltött Floridában, végül visszakerült az English Heritage-hez. Ez arra késztette a Brit Akadémiát, hogy támogassa Nash professzor Stonehenge-titkainak feltárását.

Mivel a mérésekből az is feltárult, hogy a szarsen kövek legnagyobb része azonos összetételű, joggal feltételezhető, hogy ezeket egyszerre fejtették ki, majd állították fel a kultikus központban, időszámításunk előtt 2500 körül. A kövek kinyerésének helyszíne alapján az is kikövetkeztethető, hogy mely útvonalon jutottak el a kőfejtőből az építkezésre, így a korábbi feltételezéseken alapult útvonalakat is pontosították – írta a National Geographic.