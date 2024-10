Az emberiség a történelem új korszakába lépett, 700 éve nem történt ilyen

Bár még kevesen látják előre, az emberiség a történelem új korszakába lépett. Ezt akár úgy is nevezhetjük, hogy „az elnéptelenedés kora”. Az 1300-as évek óta először fog előfordulni, hogy a Föld népessége csökkenni fog. De míg a legutóbbi összeomlást a pestis okozta, a most következő népességfogyás kizárólag az emberek önálló döntései miatt következik be.