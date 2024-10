Ferenc pápa üzenetet küldött a magyar híveknek, videó is készült róla

Kocsis Fülöp hajdúdorogi görögkatolikus metropolita Facebook-bejegyzésben osztotta meg Ferenc pápa üzenetét, amely a püspöki szinóduson készülhetett.

Nektek, magyar görögkatolikusoknak üzenem, hogy közel álltok hozzám, és imádkozom értetek, ti pedig imádkozzatok értem! Isten áldjon benneteket!

− hallható a pápa magyar hívekhez szóló rövid videójában.

A hajdúdorogi püspök október elején egy üveg szabolcsi barackpálinkát ajándékozott a katolikus egyházfő névnapjára, amiről szintén közösségi oldalán számolt be a következő gondolatokkal:

Ferenc pápa névnapjára szabolcsi barackpálinkát kapott ajándékba. Az üvegre ez van írva olaszul: Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. (Róm 8,28.)

Kocsis Fülöp aktív Facebookon és Instagramon is, ahol gyakran posztol egyházzal kapcsolatos kulisszatitkokról. A pápa magyarországi görögkatolikusokat is érintő látogatásakor megjegyezte: „Minden pápára jellemző volt ez, de Ferenc pápánál különösen is azt látjuk, hogy a keleti egyházak iránt nagyon érzékeny” − írta a Magyar Nemzet.