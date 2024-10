Őze Áron megrázóan vallott a negyven évvel ezelőtt elhunyt legendás édesapjáról

Őze Áron érzelmes vallomását a Fideliónak mondta el. Őze Lajos negyvenkilenc évesen hunyt el, nyirokrákkal küzdött.

Apám szeretett egyedül lenni. Kuckókat keresett magának, ahova csak keveseket engedett be. Főként Anyut meg a bátyámat, Gábort és engem. Ilyen helyekre vonult vissza a bánataival, a gondolataival, a sérelmeivel. Kis korában a szentesi ház hátsó udvarán lévő kutricát nézte ki magának. Az volt az ő gyerekbirodalma. Vigyázni kellett Apámra. Megesett – jó pár hónappal a halála előtt, amikor szintén a Jánosban volt –, hogy kiszökött a kórházból. Tudta, hogy a Rómeó és Júlia megy, imádta játszani Lőrinc barát szerepét, taxival beviharzott a Nemzetibe, át a fél városon, Budáról a VII. kerületbe, a színházi öltöző előtt szembejött vele a »váltója«, Nagy Zoltán, Apám »lekérte« róla a jelmezt, és már ment is be a színpadra. Kollégái – ők mesélték nekem később – örömükben kizökkentek a szerepükből. Apám a váratlanság mestere is volt. De kiszámíthatóan tudott váratlan lenni. Anyám egyszer úgy mondta nekem: A betegség túlélte Aput