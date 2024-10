Szijjártó Péter elmondta, hogy lehet visszanyerni az európai gazdasági versenyképességet

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Salzburgi Európa-csúcstalálkozón elmondott beszédében mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, és az Európai Unió is rendkívüli kihívásokkal néz szembe mind a fizikai, mind a gazdasági biztonságát illetően.

Mint mondta, az ukrajnai háborúval párhuzamosan már tíz éve szembesül a kontinens tömeges illegális migrációs áradatokkal, ráadásul a gazdasági kérdések is erősen ideológiai színezetet kaptak a közösségben.

Hangsúlyozta, hogy Európának most az az érdeke, hogy a gazdaságban józan észen alapuló döntéseket hajtson végre, amiből Magyarország kész kivenni a részét.

Szijjártó Péter felsorolta a kormány külpolitikai stratégiájának három alappillérét is: „minden olyan kezdeményezést támogatunk, amely az ukrajnai béke elérését célozza, mindent megteszünk a nemzeti szuverenitás megőrzése és a gazdasági semlegesség érdekében” – ismertette.

Szijjártó Péter a blokkosodástól tart

A külügyminiszter szerint „a fegyverszállítás helyett tárgyalásokat kellene kezdenünk, és végül békés megoldást kellene találnunk, hogy megmentsük az emberi életeket” – jelentette ki.

Szijjártó Péter a szuverenitás védelméről is szólt, külön érintve a migráció témáját is. Emlékeztetett, hogy Magyarország jelenleg pénzügyi szankciók alatt áll, és azt mondta, hogy ennek oka, hogy hazánk az EU külső határait védi, világossá téve, hogy senki nem léphet be illegálisan az ország területére.

Tudatta, hogy a hatóságok az utóbbi években több mint félmillió illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg. Kifejtette, hogy a nemzetközi jog kimondja, hogy amennyiben valaki lakóhelye elhagyására kényszerül, akkor az első biztonságos ország területén maradhat átmeneti jelleggel, de nincs szó „második, harmadik, negyedik, ötödik, tizedik biztonságos országról”.

Ha nem tudunk visszatérni a nemzetközi jog alapjaira, akkor nem fogjuk tudni megvédeni a kontinens biztonságát

– figyelmeztetett.

Végül a miniszter beszélt a gazdasági semlegességről is, és nagy fenyegetésnek nevezte egy esetleges újabb gazdasági hidegháború kezdetét, a világ újbóli blokkosodását. Mint mondta, Magyarország ehelyett továbbra is az összeköttetésekben, Kelet és Nyugat civilizált együttműködésében érdekelt, amelyből már eddig is sokat profitált.