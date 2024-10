Orbán Viktor: Lázadásközeli állapot van az Európai Unióban

Robert Fico szlovák kormányfő kedden Révkomáromba látogatott, ahol Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Alekszandar Vucsics szerb államfővel találkozott. A szlovák–magyar–szerb csúcstalálkozó tíz óra után kezdődött a komáromi erődben, ahol a fő téma az illegális bevándorlás volt, melyeknek alapja szerintük a külső határok megvédése.

„Mindannyian abszolút prioritásnak tartjuk az illegális bevándorlás megfékezését, és ennek érdekében nyomást fogunk gyakorolni az EU vezetésére” – szögezte le Robert Fico.

Robert Fico elmondta, hogy a hot spotok témaköre szorosan összefügg azzal, hogy „a bevándorló maradjon a saját országában”, vagy tartóztassák fel, mielőtt belép az unió területére. Hangsúlyozta továbbá, hogy szerinte minden schengeni országnak joga kell legyen arra, hogy eldönthesse, kit enged belépni a saját területére.

Mikor a háborúhoz kell pénz, mindig találunk, de ha az illegális bevándorlás ennyire veszélyes, miért nem tudunk kellő eszközöket megmozgatni?

– tette fel a kérdést. Kijelentette azt is, hogy Szlovákia korábban sem támogatta a migrációs paktumot, és most is elutasítja azt, mivel az a meggyőződése, hogy az nem old meg semmit.

Megjegyezte, megjelentek kísérletek arra, hogy felszámolják a visegrádi együttműködést, de mint mondta, ő elutasítja, hogy ez megszűnjön, mert szerinte nagy lehetőségei vannak.

Alekszandar Vucsics kiemelte, hogy Magyarország és Szerbia kapcsolatai nagyban javultak, és úgy véli, ma már jobb kapcsolatokat ápol a két ország, mint bármikor.

Új megoldások, új szabályok

Orbán Viktor elmondta, hogy szerinte a nyugati vezetők pánikban vannak az illegális bevándorlás miatt, és hogy a pánikból csak rossz döntések születnek. A kormányfő szerint ilyen például Schengen felfüggesztése és a határellenőrzések visszaállítása is.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy lázadásközeli állapot van az Európai Unióban. Azt is elmondta, hogy van, aki már fellázadt, példaként említette a lengyel miniszterelnököt és a német kancellárt. Úgy véli, egyre többen fognak fellázadni, ami „szétveri nemcsak a migrációs paktumot, de az uniós együttműködést is.”

Az uniót szétfeszítő legnagyobb probléma a migráció

– mondta a kormányfő. Hozzátette, hogy változtatni kell, „a migrációs paktumot ki kell hajítani”, és új megoldásokat kell találni, új szabályokat kell alkotni.

„Szlovákia miniszterelnöke és én az unión belül készen állunk arra, hogy az új szabályok megalkotásában részt vegyünk” – jelentette ki Orbán Viktor.