„A kilátások nem jók” – mondta a szlovák nyelvtörvény szigorításáról Szlovákia kisebbségi kormánybiztosa

Bár hivatalosan még semmilyen módosítási javaslat nincs az asztalon, egy előzetes dokumentumot már beterjesztett a szlovák kulturális miniszter a nyelvtörvény szigorításáról és az azokat megszegők bírságainak növeléséről. Szlovákia kisebbségi kormánybiztosa, Horony Ákos szerint Robert Fico lehet, hogy még nem tud a beterjesztésről, de előbb-utóbb eljut hozzá is, a kilátások pedig nem jók.

Ahogy arról pénteken beszámoltunk, Martina Simkovicová szlovák kulturális miniszter szigorítaná a nyelvtörvényt és ennek betartását is országában, illetve az ezen szabályok megszegéséért kiróható szankciók és büntetések összegét is megemelné. A szakértők szerint ez akár nemzetközi problémát is okozhat Szlovákia számára, ahogyan az az 1995-ös bevezetésnél történt. A bejelentés részleteivel kapcsolatos kérdésekre Horony Ákos, a szlovák kormány kisebbségi kormánybiztosa válaszolt az ATV Start hétfői adásában.

Egyelőre hivatalosan még semmilyen konkrét módosítási javaslat nincs az asztalon, sem a minisztérium nem adta ki, sem a kormány nem foglalkozott ezzel

– mondta Horony Ákos, hozzátéve, hogy a kilátások viszont nem jók, mert az előzetes dokumentumok valóban a felügyeleti jogok kiterjesztését és a bírságok növelését tartalmazzák.

„Tudomásom szerint a kulturális minisztérium az elmúlt 15 évben nem szabott ki bírságot” – erősítette meg Horony az előző cikkünkben leírtakat, ahogy azt is, hogy a szigorítás a feszültségeket is növelheti, miközben ő ezeknek egyáltalán nem érzi szükségét.

Robert Fico mit szól hozzá?

A magyar kormány nevében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy vélekedett a bejelentésről, hogy „kutya kötelességünk, hogy ezt figyelemmel kövessük, s világossá tegyük: elvárjuk, hogy visszalépés a kisebbségi jogok tekintetében ne történjen”.

A műsorvezető meg is kérdezte Horonytól, hogy milyen a szlovákiai magyar közösség reakciója, mennyire érte őket váratlanul, illetve Robert Fico miniszterelnök – aki már korábban is hozott a magyar közösséget érzékenyen érintő intézkedéseket – tudott-e a beterjesztéséről.

Nyilván ezt egy minisztériumi főosztály készítette elő

– mondta Horony, hozzátéve, hogy Robert Fico talán nem is tudott erről, de előbb-utóbb úgyis elé kerül majd az előterjesztés. „Levelet írtam a kulturális minisztériumnak, és kérni fogom a kulturális minisztert, hogy üljünk le és konzultáljunk erről” – folytatta, kiegészítve azzal, hogy a módosításoknak nem visszalépést, hanem előrelépést kéne hoznia. Horony addig is kapcsolatban áll a magyar külügyminisztériummal és a pozsonyi magyar követséggel egyaránt.