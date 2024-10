Oroszok utazhattak a Szudánban lelőtt repülőgépen

Szudánban a hadsereg és a vele polgárháborúban álló RSF közlése szerint lelőttek egy fegyvereket és gyógyszert szállító repülőgépet, melyen oroszok is utazhattak. Egy helyi hírportál szerint minden utas meghalt a balesetben. A két felet többen is támogathatják, bár Egyiptom és az Egyesült Arab Emírségek is tagadják ezeket a vádakat.