Méltatlanul bánt mozgáskorlátozott utasaival az American Airlines, most gigabírságot kell fizetnie

Rekordösszegű, 50 millió dolláros (mintegy 1,871 milliárd forintos) bírságot szabtak ki az American Airlines légitársaságra a fogyatékkal élő utasokkal való bánásmód miatt. Az American Airlines több ezer kerekesszékkel is rosszul bánt, a földre ejtették őket, és a kerekesszékük, amely akár több tízezer dollárba is kerülhet, javíthatatlanul megsérült. Olyan is előfordult, hogy a légitársaság alkalmazottai a földre ejtettek egy utast, miközben a repülőgépen lévő ülésére ültették át.