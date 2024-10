Vlagyimir Putyin szerint eljött a tettek ideje

Csütörtökig tart és jelenleg is zajlik az oroszországi Kazanyban a BRICS csúcstalálkozó, amelyen mintegy 32 ország képviselteti magát, köztük 24 a legmagasabb szinten. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán beszédet mondott, amelyben rávilágított, hogy a BRICS-országok hatalmas gazdasági, tudományos, demográfiai és politikai potenciállal rendelkeznek, és részesedésük a világgazdaságban – vásárlóerő-paritáson számolva – már folyamatosan meghaladja a G7-országokét.

Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó korábban úgy fogalmazott, hogy a BRICS-csúcs lehet a legnagyobb külpolitikai esemény, amelyet valaha tartottak Oroszországban. A nem nyugati típusú tömörülés a tanácskozással többek között arra törekszik, hogy alternatívát képezzen a jelenlegi multilaterális csoportosulásokkal szemben, amelyekről a globális Dél országai úgy tartják, hogy túlságosan a nyugati álláspont dominálja őket (például a Világbankot, a G7-et vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsát).

A Kreml arra törekszik továbbá, hogy a nyugati szankciók hatásának enyhítésével kereskedelmi mechanizmusokat hozzon létre katonai erőfeszítéseinek támogatására.

„A BRICS hatalmas gazdasági, tudományos, demográfiai és politikai potenciál”

Vlagyimir Putyin a szűk körben elmondott beszédében a csoport céljai között megnevezte a BRICS tekintélyének megerősítését, szerepének növelését a világ ügyeiben, valamint a sürgős globális és regionális problémák megoldásában. Ezenkívül elmondta, céljuk hozzájárulni minden lehetséges módon az államaik közötti sokoldalú együttműködés elmélyítéséhez. Hangsúlyozta, a BRICS-országok hatalmas gazdasági, tudományos, demográfiai és politikai potenciállal rendelkeznek – derül ki a ria.ru tudósításából.

Három fő területen: a politikában és a biztonságban, a gazdaságban és a pénzügyekben, továbbá a kulturális és humanitárius kapcsolatokban

– mondta az elnök.

Putyin szerint a csúcstalálkozón részt vevő országok „nem szavakkal, hanem tettekkel mutatják meg felelősségüket a világ helyzetéért, és kiállnak az egyenlőség, a jó szomszédság és a kölcsönös tisztelet elve mellett”. Ezenkívül rámutatott arra is, hogy a BRICS-országok részesedése a világgazdaságban – vásárlóerő-paritáson számolva – folyamatosan meghaladja a G7-országokét, míg a fejlett országok adósságterhei tovább nőnek, a globális kereskedelem pedig széttöredezik. Kijelentette továbbá, hogy a BRICS WTO konzultációs mechanizmusának elindítása segíti a világgazdaság igazságosabb játékszabályaira vonatkozó közös álláspont kialakítását.

Vlagyimir Putyin felkérte a tanácskozáson részt vevő BRICS-országokat, hogy csatlakozzanak az orosz etikai kódexhez, amely a mesterséges intelligencia területén végez szabályozásokat. Hangsúlyozta még, hogy „meg kell erősíteni a BRICS-országok együttműködését az egészségügyben, beleértve a nukleáris medicinát is”.

A BRICS a jövőben képes lesz a kereskedelmi viták rendezésére szolgáló mechanizmusokat létrehozni

– közölte az orosz elnök.

A fókusz a bővítésen van

A Kreml vezetője ezenkívül fontosnak nevezte a társulás további bővítését is, megjegyezte, hogy helytelen lenne figyelmen kívül hagyni a globális Dél és Kelet országainak „példátlan érdeklődését” a BRICS-szel való kapcsolatok erősítése iránt.

Putyin emlékeztetett arra, hogy a legutóbbi, 2023-as dél-afrikai csúcstalálkozón a résztvevők megállapodtak a BRICS-partnerországok a csatlakozni szándékozó államok listájáról is. Hangsúlyozta, hogy ezeket a döntéseket fontos rögzíteni a kazanyi zárónyilatkozatban. Vlagyimir Putyin orosz elnök a múlt hónapban azt mondta, 34 ország jelezte, hogy szívesen csatlakozna a szervezethez, ezért napirendre fogják tűzni annak kérdését is, hogy létrehozzák a rendes tagságon túl a „partnerállam” intézményét is.

A találkozó két részből áll: a tagországok egyeztetéséből, amelynek jelmondata „a multilateralizmus megerősítése az igazságos globális fejlődés és biztonság érdekében”, valamint a tágabb, BRICS+ formátumú egyeztetésből, amelynek címe A BRICS és a globális Dél: a világ jövőjének közös építése.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin beszédet mond a BRICS-csúcstalálkozó ülésén Kazanyban 2024. október 23-án. Fotó: Alexander Nemenov / REUTERS)