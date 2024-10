Sorozatgyilkos rabolta el tinédzserkorában és bántalmazta szexuálisan Jack Merrill színészt

Jack Merrill színész arról beszélt, hogy John Wayne Gacy, az ismert sorozatgyilkos 1978-ban megerőszakolta a házában, majd ugyanott tette ki, ahol felvette kocsijával. Erről a szörnyű esetről számol be műsorában, a The Save Playben a színész. Évekig tartott, mire túllépett az eseten, de most már úgy gondolja, ideje nyilvánosan is megszólalnia.