Szabad Európa: szélsőjobboldali fiatal dolgozik a washingtoni magyar nagykövetségen

Taylor James Ragg 2017-ben még a Charlottesville-i neonáci tüntetésen vett részt, azóta egy republikánus szenátor mellett is dolgozott, majd több szélsőjobboldali csoport tagja lett, és 2023-ban a CPAC-re is ellátogatott. 2021 óta a washingtoni magyar nagykövetség dolgozója.

2021 februárja óta alkalmazza a washingtoni magyar nagykövetség Taylor James Ragget, akinek feladata a kapcsolattartás a Republikánus Párttal. Hét éve aktívan tevékenykedik az amerikai szélsőjobboldalon, részt vett 2017-ben a charlottesville-i tüntetésen, amelyen több száz amerikai neonáci vett részt. 2023-ban részt vett egy CPAC-konferencián, amelyen az Alapjogokért Központ két vezetője, Törcsi Péter és Ernyei Magor is jelen volt − írta meg a Szabad Európa.

Ragg a charlottesville-i események után 2017 szeptemberében egy egyetemi csoporttársát vádolta meg azzal, hogy illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban és ehhez egy bejegyzést tett közzé Facebookon, hogy aki teheti, jelentse fel a diákot, aki ezután megosztotta YouTube-on, mennyi zaklató üzenetet kapott. Botrány robbant ki, ezért Taylor Ragg törölte magát a közösségi oldalakról, majd az egyetemről is eltanácsolták.

A férfi több szélsőjobboldali csoport tagja, részt vett 2017-ben a charlottesville-i neonáci tüntetésen, a felvonuláson több felvétel is született, ez alapján azonosították Ragget, hogy jelenleg a magyar nagykövetségen dolgozik. Ugyanebben az évben Richard Spencerrel is találkozott, aki az amerikai szélsőjobboldal ismert alakja. 2014-ben fajvédő konferenciát szervezett Budapestre, de betiltották, ráadásul ki is utasították az országból.

Ragg ezután egy republikánus szenátornál volt gyakornok, de 2017-ben többek között részt vett a korábbi CIA-igazgató, John Brennan kongresszusi meghallgatásán, majd egy hónappal később a Capitoliumban is ott volt, amikor Joe Barton texasi republikánus képviselő nyilatkozott egy baseballmérkőzésen történt merényletről.

2021 nyarán – már a magyar nagykövetség alkalmazottjaként – Ragg részt vett a Forge Leadership Network egyik eseményén. A Forge egy konzervatív vezetőképző az Egyesült Államokban, célja, hogy összegyűjtse és képezze azokat a fiatalokat, akikből a következő generáció konzervatív vezetői válhatnak.

2023 márciusában az amerikai CPAC-re is ellátogatott Fort Washingtonba, ahol az Alapjogokért Központ két vezetőjével is találkozott. Az eseményen Donald Trump is beszédet mondott, de megjelent Sebastian Gorka, aki később korruptnak nevezte a magyar „konzervatív oldalt”; Steve Bannont Orbán Viktor is fogadta 2024 márciusában; az elnök fia pedig júniusban mondott beszédet Budapesten.