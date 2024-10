Bűnbánó zarándoklaton látták a melegbotrányba belebukott Bese Gergőt

A bosznia-hercegovinai Medjugorjében kapták lencsevégre Bese Gergő volt dunavecsei katolikus papot, akit melegbotránya miatt múlt hónapban függesztett fel Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsek – értesült a Blikk.

Medjugorje az 1980-as évek elején lett ismert, és azóta is folyamatosan számolnak be Szűz Máriáról szóló jelenésekről a településen.

A szemtanú szerint a papi szolgálattól visszavonult Bese Gergő meglehetősen nyugtalanul járt a közösségben, és feltűnően vigyázott arra, hogy senki se készítsen róla felvételeket.

A volt dunavecsei plébános az október 23-i misén is megjelent Medjugorjében, de fejét lehajtva, napszemüvegben az utolsók között ment csak be a templomba. A lap szerint igyekszik kerülni az embereket, és nem is a püspöki szálláson lakik, hanem egy szállodában húzta meg magát.

Akta terjedt róla kormányzati körökben

Mint beszámoltunk róla, Bábel Balázs érsek Bese Gergő Pétert 2024. szeptember 6-i hatállyal felfüggesztette papi szolgálata alól, miután a plébános melegpornóbotrányba keveredett. A felfüggesztést követően a vasarnap.hu szerkesztősége is bejelentette, hogy nem kíván tovább együtt dolgozni a férfival, ezért felfüggeszti Bese Gergő szerzői működését a lapnál.

A NER-es kötődésű katolikus pap melegpartikon vett részt, melegpornó-felületen szerepelt, illetve tartós intim kapcsolatot ápolt más férfiakkal. Az LMBTQ-ellenes plébános tevékenységéről aktát is készítettek, ami megjárta a legfelsőbb kormányzati köröket is.

Kormánykörökben „a Szájer-történethez mérhető, csak annál is durvább” esetként beszélnek az ügyről.

Bese Gergő hosszú ideje mozgott fideszes körökben, rendszeres résztvevője a Békemenetnek, és kétszer – 2022-ben és 2024-ben – is ő szentelte meg a Miniszterelnökségnek helyet adó egykori Karmelita kolostort. A botrány kirobbanása után Orbán Viktor Facebook-oldaláról azonnal eltűntek az eseményekről készült képek. Úgy tűnik, ezzel a botránnyal Bese Gergő végleg kiesett a NER kegyeiből, a Fidesz pedig teljesen eltörölte a plébános emlékét, minden nyomot eltüntetve arról, hogy bármikor is közük volt egymáshoz.

Bese Gergő a botrány kirobbanása után arról írt, hogy rászedték, naivságát kihasználták, és elveszítette józan ítélőképességét.

Vétettem az egyházzal és a közösségemmel szemben. Megszegtem a papi fogadalmam, bűnt követtem el. Elnézést kérek mindenkitől, akit megbántottam, akinek csalódást okoztam

– fogalmazott a plébános.

Elmondása szerint papi szolgálatát, tanári munkáját a tőle telhető legjobb tudással és óriási energiával végezte, azonban ez a szolgálat most a felfüggesztésével véget ér. Bejelentette, hogy szeretne visszavonulni, elcsendesedni, bűnbánatot gyakorolni, és átgondolni az életét.

Sajtóinformációk szerint az ügy kirobbanásához féltékenység vezetett. Eszerint Besének eltitkolt kapcsolata volt egy olyan férfival, akit még az egyik kormányközeli újságnál ismert meg. Az illető komoly kapcsolatként tekintett a viszonyukra, ezért is döbbent meg, amikor egy, az internetre felkerült videóban felismerte a partnerét jellegzetes karkötőiről.

(Borítókép: Bese Gergő Újhartyánban 2022. október 22-én. Fotó: Lakatos Péter / MTI)