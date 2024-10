Prága egyelőre nem újítja fel a kormányközi konzultációkat Pozsonnyal

„Még nem jött el az ideje annak, hogy Csehország és Szlovákia felújítsa a megszüntetett kormányközi egyeztetéseket” – jelentette ki Jan Lipavsky cseh külügyminiszter vasárnap a CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió vitaműsorában.

A cseh kormány márciusban szakította meg a cseh-szlovák kormányközi egyeztetéseket arra hivatkozva, hogy túl nagy a nézeteltérés a kulcsfontosságú külpolitikai kérdésekben, példaként Ukrajnát említve.

Jan Lipavsky most azt mondta, hogy vezető szlovák politikusok több nyilatkozata a nemzetközi biztonsággal, az ukrajnai és a közel-keleti háborúval kapcsolatban „továbbra is elfogadhatatlan” Prága számára. A cseh diplomácia irányítója ugyanakkor úgy látja, hogy a két fél együttműködése jelenleg is intenzív. Példaként a két államfő közös amerikai látogatását hozta fel. „A gyakorlati dolgokban más szinten dolgozunk” – jegyezte meg Lipavsky. Szerinte a kormányközi konzultációk felújítása kérdésében a két miniszterelnöknek kell megegyeznie.

„A kormányközi konzultációk megszüntetése butaság volt” – vélekedett Radek Vondrácek, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom alelnöke szintén a vitaműsorban. Úgy vélte, hogy a cseh kormány ezzel a döntésével ártott a két ország kapcsolatának. „Örülhetünk, ha a szlovákok még leülnek velünk tárgyalni” – jegyezte meg.

Radek Vondrácek szerint minden országnak joga van az önálló külpolitikára, és ezt illene tiszteletben tartani. „Megrontani a kapcsolatokat csak azért, mert valamilyen külpolitikai kérdésben eltérő a véleményünk, gyerekes és rövidlátó döntés.

Nem lehet a szlovákokkal és a magyarokkal nem beszélni amiatt, mert békés megoldást akarnak (Ukrajnában)

– fejtette ki a képviselőház volt elnöke. Jan Lipavsky az ellenzéki politikus bírálatait visszautasította – számolt be az MTI.