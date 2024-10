A NASA igazgatója vizsgálatot követel Elon Musk Vlagyimir Putyinnal meglévő kapcsolatáról

Bill Nelson vizsgálatot szorgalmaz a Tesla vezérigazgatója és az orosz elnök kapcsolatáról, melyet már Volodimir Zelenszkij is megjegyzett. Emellett Elon Musk Donald Trump kampányának anyagi finanszírozásában is részt vesz, sőt kampánykörútján is vele tartott, amikor visszatért az elnökjelölt elleni merénylet helyszínére.