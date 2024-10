Kórházban bujkáló fegyvereseket fogott el az izraeli hadsereg

A gázai Dzsabalíja városában már hatszáz terroristát fogtak el az izraeliek. A legújabb rajtaütés során a Hamász tagjain kívül fegyvereket és pénzt is találtak a kórházban, ami a terrorszervezet egyik fő búvóhelyének számított. A Hamász a sorozatos veszteségek miatt már kész a béketárgyalásokra.

Az izraeli hadsereg (IDF) a Hamász iszlamista terrorszervezet mintegy hatvan fegyveresét fogta el hétfőn egy kórházépületben a Gázai övezet északi részén lévő Dzsabalíjában, és az utóbbi napok harcai során megölt több száz fegyverest a városban – számolt be az MTI az IDF szóvivőjére hivatkozva.

A Kamel Advan kórházban történt rajtaütés előtt a hadsereg evakuált a városból mintegy ötvenezer civilt dél felé – tette hozzá. Ezzel nem fejeződött be a dzsabalíjai hadművelet, folytatódik tovább a város más részein. A katonák a kórházépületben sok fegyvert, készpénzt és iratokat találtak. A letartóztatottak között több olyan van, aki részt vett az Izrael ellen tavaly október 7-én elkövetett terrortámadásban. Az elfogottakat a nyomozók kihallgatták a helyszínen, majd további vizsgálatra Izraelbe szállították őket – mondta.

A Hamász aktivistái mindenütt ott vannak, és sebesültjeik szállítására saját mentőautókat üzemeltetnek. Belefáradtunk ebbe a helyzetbe

– nyilatkozta egy kihallgatott mentőautó-sofőr.

A Hamász 2023. október 7-én több ezer rakétával támadta meg Izraelt. A terrorszervezet fegyveresei a légitámadással párhuzamosan szárazföldön is behatoltak a zsidó állam területére, és több száz embert – köztük magyarokat – ejtettek túszul, miközben a halottak száma százával nőtt óránként. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a támadás után véres bosszút esküdött:

Elpusztítjuk őket, és erőteljesen megbosszuljuk ezt a sötét napot, amelyet Izrael államra és polgáraira kényszerítettek. A földdel teszünk egyenlővé minden épületet, ahol a Hamász erői rejtőzködnek és tevékenykednek

– ígérte akkor a kormányfő, amit be is tartott.

Már a békétől sem zárkózik el a Hamász

Izrael végül az országukat ért támadás után tíz nappal indította meg a válaszlépést, légicsapások sorozatát hajtották végre a Gázai övezetben. Rögtön likvidálták Ayman Nofalt, a Hamász egyik magas rangú parancsnokát. A háború további szakaszában az izraeliek főleg a Hamász fogságában lévő túszok szabadon bocsátását szabták feltételül a tűzszünethez, a terrorszervezet ennek fokozatosan eleget is tett, de egy tíz hónapos csecsemő életét vesztette a fogságban. Az IDF később szárazföldön is behatolt a Gázai övezetbe, sarokba szorítva a Hamászt, komoly veszteségeket okozva nekik.

A háború azóta is tart – sőt jelenleg már Irán is bekapcsolódott –, a legfrissebb információk szerint azonban a terrorszervezet kész béketárgyalásokat folytatni a zsidó állammal, miután több vezetőjüket is likvidálták a harcok során.

Az IDF szerint az utóbbi napokban a Hamász összesen mintegy hatszáz emberét fogták el a városban, de még mindig több száz lehet Dzsabalíjában. Az elfogottakat mind Izraelbe szállították kihallgatásra. A Kamel Advan kórház épülete a szervezet helyi központja volt.