A legfrissebb hírek szerint a Hamász nyitott a béketárgyalásokra Izraellel

Hétfőn röppentek fel a hírek a Közel-Keleten, hogy a Hamász – miután több vezetőjét is elvesztette – már egyáltalán nem zárkózik el a tűzszünet és a béketárgyalások gondolatától, sőt, hajlik az Izraellel való megegyezésre. Egy magas rangú vezető szerint a terrorszervezet követelési világosak, amennyiben Izrael betartja a szavát, egyezségre lehetne jutni.

A Hamász egyik vezető tisztségviselője azt jelezte, hogy a gázai terrorcsoport nyitott az Izraellel való megegyezésre, mivel Dohában újraindulnak a háború befejezését és a túszok kiszabadítását célzó tárgyalások – jelentette a Times of Israel. Huszam Badran, a Hamász katari székhelyű politikai irodájának magas rangú tagja, a Hamász-barát Sehab hírügynökség által közölt nyilatkozatában azt mondja, hogy lehetséges a megállapodás.

Követeléseink világosak és ismertek, megállapodásra lehet jutni, feltéve, hogy Netanjahu továbbra is tartja magát ahhoz, amiben már megállapodtunk

– mondja Badran.

Az azonban nem egyértelmű, hogy Badran megjegyzései arra az egyiptomi javaslatra reagálnak-e, amely szerint kétnapos tűzszünetet kellene kötni a Gázai övezetben, hogy négy izraeli túszt cseréljenek el néhány palesztin fogolyért. A tervek szerint a fogolycserét, amit tíznapos tárgyalások követnének.

Az Al Arabija szaúdi hírcsatorna korábban arról számolt be, hogy a Hamász hajlandó elfogadni az egyiptomi javaslatot, amennyiben az beépül a július 2-i túszalkura vonatkozó követeléseibe. Emellett garanciákat kér arra is, hogy Izrael elkötelezi magát amellett, hogy az egyiptomi javaslat egy átfogó megállapodás része lesz. Hamász-források azt is elmondták a szaúdi csatornának, hogy a csoport inkább egy átfogó megállapodást részesítene előnyben, mint egy részlegeset.

A napokban került elő videófelvétel arról, hogy Izrael kiiktatott Hamász-vezért, napokkal azután, hogy a komplett szervezet vezetőjének, Jahja esz-Színvárnak a halálhírét is megerősítették. Mindemellett Izraelbe látogatott Anthony Blinken amerikai külügyminiszter – már tizenegyedik alkalommal –, hogy elősegítse a békekötést a Gázai övezetben.