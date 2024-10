A köztársasági elnök kiemelte, hogy nincs magyar energiabiztonság Szerbia nélkül, ahogy szerb energiabiztonság sincs Magyarország nélkül, és a két ország egymásra van utalva.

Szerbia megbízható partner és tranzitország, így potenciálisan a déli irányú földgázszállítás mennyiségi növelése is lehetséges, nem beszélve a tervezett új kőolajvezetékben rejlő lehetőségekről

– idézi az MTI a magyar államfőt.

Beszélt még arról, hogy a vasúti közlekedés területén is kiváló az együttműködés, és mindent megtesznek a határátlépés felgyorsítása és a zökkenőmentesebb átléptetés elősegítése érdekében, akár új határátkelők nyitásával is. Sulyok Tamás gratulált a szerb partnereknek, hogy már idén, határidő előtt befejezik a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztéseit. Hozzátette, hogy várhatóan 2026-ban a magyarországi szakaszon is elindulhat a közlekedés. Azt mondta, hogy a vajdasági magyarok évek óta megbecsültek Szerbiában közösségileg és egyénileg is, szerzett jogaik sem csorbultak. „A magyarok is igyekeznek a magyarországi szerbeknek minden jogot és lehetőséget megadni” – mondta.

Szerb és magyar – két jóbarát?

Magyarország Szerbiára nemcsak stratégiai partnerként, hanem őszinte barátként is tekint – hangsúlyozta az államfő, kiemelve, hogy Magyarország és az Európai Unió (EU) számára is kulcsfontosságú, hogy Szerbia mielőbb az EU teljes jogú tagja legyen, Szerbia felvétele nélkül ugyanis a Balkán nem stabilizálható.

Ezért Magyarország minden politikai és szakmai segítséget megad a csatlakozási folyamat mielőbbi sikeréhez

– emelte ki az államfő, hozzátéve, hogy ideje lenne a Nyugat-Balkánnak 20 éve tett ígéretet beváltani.

A megbékélési folyamatról azt mondta, hogy az nem jöhetett volna létre a kölcsönös belátás és megbocsátás képessége nélkül.