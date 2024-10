50 Cent visszautasította Trumpék 3 millió dolláros ajánlatát

50 Cent elárulta, hogy visszautasított egy 3 millió dolláros ajánlatot, hogy csatlakozzon Donald Trumphoz a New York-i gyűlésén – írta meg a The Guardian.

A rapper, aki korábban csodálatát fejezte ki a volt elnök iránt, a The Breakfast Clubban adott interjújában beszélt a lehetőségről. Megerősítette, hogy „kapott egy hívást”, és arra is felkérték, hogy hasonló összegért adja elő Many Men(Wish Death) című dalát az idei Republikánus Nemzeti Konvención.

„Nem mentem messzire, nem is beszéltem velük, mert félek a politikától” – mondta a szövegíró, érzéseit azzal indokolva, hogy bárki bármit is gondol, érez vagy mond, valaki biztosan szenvedélyesen az ellenkező álláspontra fog helyezkedni.

A Many Men (Wish Death) című 2003-as dal, amelyet a rapper 2000-es lövöldözéséről szóló videó kísért, a júliusi merényletkísérlet után Trump és követői himnuszává vált. Az iTunes top 10-es listájára került, és más streaming platformokon is megugrott a népszerűsége. 50 Cent megosztotta az album borítójának Trump arcával szerkesztett változatát is.

Az ismert rapper korábban azt írta a közösségi médiában:

Szerintem Trump újra elnök lesz, de ezt nem fogom kimondani.

Trump Madison Square Gardenben tartott gyűlésén Hulk Hogan is támogatásáról biztosította a republikánus elnökjelöltet. Az esemény egyébiránt többekben visszatetszést váltott ki, miután Tony Hinchcliffe komikus rasszista vicceket mondott. Hinchcliffe megjegyzései, amelyekben Puerto Ricóra „úszó szemétszigetként” utalt, azt eredményezték, hogy olyan hírességek, mint Jennifer Lopez, Ricky Martin és Bad Bunny is a demokrata Kamala Harris mellé álltak, aki az első női amerikai elnök akar lenni.