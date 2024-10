Az Egyesült Államok 60 napos tűzszünetet javasol Izraelnek, mégis folytatódnak a libanoni támadások

Hatvan napos tűzszünetet javasolnak amerikai diplomaták az izraeli-libanoni konfliktusban, melyet arra használnának fel, hogy érvényesítsék az ENSZ Biztonságának 2006-ban elfogadott 1701. számú határozatát, amely demilitarizált övezetté tenné Dél-Libanont − írja a Reuters.

Csütörtökön két amerikai képviselő látogat Izraelbe, hogy a libanoni és gázai helyzetről tárgyaljanak, érintve a túszok és Irán kérdését is. Eközben a zsidó állam szerdán figyelmeztetést küldött Baalbek lakosságának, hogy kezdje meg a város evakuálását.

Bahír Kodr kormányzó felszólította a város lakóit, hogy északi irányban hagyják el a települést. Bilal Rád, a libanoni polgári védelem regionális vezetője tájékoztatott arról, hogy megafonokon keresztül értesítették a lakosságot az evakuálási parancsról, miután hírt kaptak az izraeli hadseregtől.

Az egész város pánikba esett, az emberek próbálják kitalálni, hová menjenek, hatalmas a dugó

− nyilatkozta a polgári védelem vezetője. Egy Baalbekhez közel eső település vezetője kiemelte, hogy már több tízezren menekültek el a szerdai evakuálási parancs előtt is, és a kormány segítségét kérte az emberek elszállásolásában.

Támadás érte Baalbeket

A figyelmeztetést követően szerdán légicsapások rázták meg Baalbeket és külterületeit. A város polgármestere, Musztafa al-Sall megerősítette, hogy légitámadás érte a települést és környékét. Az izraeli hadsereg korábban figyelmeztetést adott ki, hogy a Hezbollah állásait fogja támadni.

A menekülő emberek és járművek dugókat okoztak a városban, pánikszerűen indult az evakuáció. Miközben azokat az utakat is bombázás érte, amelyeket a lakosság menekülésre használt. Utóbbira Baalbek polgármestere is felszólította a település lakóit − írta meg az al-Dzsazíra.

A libanoni források szerint egy izraeli légicsapás egy üzemanyag-raktárat is eltalált Baalbek közelében, melyről több videót is közöltek − írta meg a Times of Israel.

Naím Kászím: A végső győzelem a miénk lesz

Naím Kászím megtartotta első beszédét a Hezbollah új vezetőjeként, és a dac és az ellenállás üzenetét küldte Izraelnek − írta meg az al-Dzsazíra.

„A végső győzelem a miénk lesz”

− mondta egy közel egyórás, előre felvett videóban. Utalt elődjére, Hasszan Naszrallahra, aki olyan volt számára, mintha a testvére lenne, és a szintén meggyilkolt Hásem Szafieddin volt a másik ember, akire támaszkodhatott, Kászím elmondása alapján. Jahja Szinvárt „a hősiesség, a palesztin ellenállás és a világ szabad népeinek ikonjaként” jellemezte.

Kászím megfogadta, hogy vezetése alatt a Hezbollah folytatni fogja Naszrallah munkáját, és továbbra is háborút vív Izrael ellen, miközben ugyanazt a politikai utat követi. „Gáza megsegítése a mi kötelességünk, és meg fogjuk védeni, hogy ellensúlyozzuk az izraeli fenyegetést az egész régió számára”.

A Hezbollah vezetője beszédében az alábbi témákat érintette még:

Korábban is a Hezbollah szorította ki Izraelt az országból, nem pedig a nemzetközi határozatok.

Izrael 39.000 esetben hajtott végre agressziót szárazföldön, tengeren és levegőben a Hezbollah ellen, nem a szervezet késztette a zsidó államot támadásra.

Visszautasította izraeli telepek létesítését Libanonban.

„Senki sem harcol a nevünkben, és mi sem harcolunk senki nevében. A mi tervünk az, hogy megvédjük a hazánkat.”

Nincsenek követeléseik az iráni támogatásért. Szívesen fogadnak minden arab vagy iszlám országtól segítséget az Izraellel szembeni ellenállásban.