Egy kijevi magyar üzent Orbán Viktornak, aki szerinte a történelem szemétdombjára való

Tompa Tibor arra reagált, hogy a magyar miniszterelnök kedden köszönetet mondott a georgiai kormánynak, amiért „nem engedi, hogy az országból egy második Ukrajna váljon az európai integrációra való törekvés jegyében”. Ezzel kapcsolatban a Kijevben élő magyar férfi az ukrán csatornának azt mondta: „Nagyon sok éve szenved (Orbán) ilyen kognitív disszonanciában, és azt hiszi, hogy ő tud valamit, de ellentmond önmagának” – hangsúlyozta.

Tompa Tibor úgy véli, hogy Orbán Viktor hatalomban maradása tragédia az egész magyar nemzet számára. Szerinte Magyarország miniszterelnöke „visszavitte az államot az 1930-as évek fasizmusának idejébe”.

Az ő helye a történelem szemétdombján van. Egyszerűen visszavitte Magyarországot a 30-as évek fasizmusának idejébe. Nem én vagyok az egyetlen, aki ezt mondja, Orbán az egyetlen neofasiszta vezető ma Európában és az egész Európai Unióban

– mondta.

Tompa Tiborra a Kijevben élő magyar közösség vezetőjeként hivatkoznak az ukrán médiában, azonban a Magyarok Kijevi Egyesülete korábban közölte, Tompa Tibor kijevi lakos se nem elnöke, se nem képviselője a Magyarok Kijevi Egyesületének.

Az Indexen is beszámoltunk arról, hogy Orbán Viktor Irakli Kobakidzével, a georgiai miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatót kedden. A magyar miniszterelnök az eseményen köszönetét fejezte ki, hogy a georgiaiak nem engedték, hogy országukból egy második Ukrajna legyen. Szerinte Georgia útja az európai integráció felé fegyveres konfliktus nélkül is lehetséges. Emellett teljes támogatást ígért az országnak az EU-csatlakozás felé vezető úton.

Emlékezetes, hogy néhány éve Tompa Tibor Szijjártó Péternek is megmondta a magáét. A külügyminiszter ugyanis 2022-ben nyilatkozta a CNN-nek, hogy azért nem szállítanak fegyvereket Ukrajnának, mert az a céljuk, hogy megvédjék a kárpátaljai magyarokat. Tompa erre az ukrán Kanal 24 tévécsatorna adásában azt mondta: az Ukrajna más városaiban, Kárpátalján kívül élő magyarokat felháborítja ez a kijelentés. A kijevi magyar lakos az adásban ukránul nyilatkozott, de külön a külügyminiszterhez címezve magyarul is felszólalt röviden. 2023-ban Orbán Viktornak és a magyar kormánynak is üzent.