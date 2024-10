Már a százhoz közelít a halálos áldozatok száma Spanyolországban az ítéletidő miatt

Kedden érte el az ítéletidő Spanyolországot, ahol szerda estére 95-re emelkedett a halálos áldozatok száma. Valencia régióban okozta a legnagyobb károkat a vihar és az áradások, de Barcelonában is hirtelen nagy mennyiségű eső zúdult le. Európai kormányfők jelezték segítségüket a spanyol kormánynak. Csütörtök viszont nem várható javulás a spanyolországi időjárásban.

95-re emelkedett a halálos áldozatok száma a Spanyolország délkeleti részén kialakult áradásokban. Ebből 92-en a Valenciai régióban, hárman pedig Kasztíliában haltak meg az ítéletidő miatt − írta meg a BBC.

A heves esőzések kedden városokat öntöttek el. Az utcákra hatalmas mennyiségű víz zúdult le, ami magával sodorta az autókat. Az áradás miatt egy vonat is kisiklott, valamint rengeteg ház és épület rongálódott meg.

A spanyol kormány minden segítséget megad a bajba jutottaknak, melyhez a tartományi kormányok külön telefonvonalat hoztak létre a hozzátartozók számára, arra szólította fel a térségben élőket, hogy semmiképpen ne induljanak útnak, mivel a legtöbb közutat lezárták a régióban, és az időjárási körülmények miatt helyenként akadozik a távközlés, valamint az áramellátás is.

Spanyolország területének nagy részére továbbra sárga és vörös riasztás van érvényben, elsősorban Castellónban, Valenciában és Alicantéban. Több mint ezer katonát vezényelt ki a kormány a vészhelyzet elhárítása érdekében.

Több európai ország segítségét ajánlotta fel Madridnak

Luis Montenegro portugál miniszterelnök kijelentette, hogy országa kész segíteni Spanyolországnak az áradások után. „A portugál kormány a leghatározottabb részvétét fejezi ki a spanyolországi árvíz áldozatainak nagy száma miatt, szolidaritását fejezi ki a spanyol nép és kormány iránt, és rendelkezésre áll minden szükséges segítséggel” − közölte a portugál kormányfő.

Portugália mellett Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Annalena Baerbock német külügyminiszter is segítséget ajánlott fel Spanyolországnak. „Európa összefog. Németország készen áll arra, hogy minden szükséges módon segítsen” − írta Annalena Baerbock X-en spanyolul közzétett bejegyzésében. Az olasz miniszterelnök pedig úgy fogalmazott a közösségi médiában: „Együttérzésemet fejezem ki az áldozatok családjának”.

Karl Nehammer osztrák kancellár is közzétette gondolatait a spanyol áradásokról: „Gondolataink és szolidaritásunk a spanyol emberek és a sürgősségi szolgálatok felé irányul, akik éjjel-nappal dolgoznak”. Emmanuel Macron szolidaritását fejezte ki az érintett családokkal, és francia mentőalakulatokat ajánlott fel segítségképp.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök António Guterres ENSZ-főtitkárral és Ursula von der Leyennel egyeztetett, majd a következőt közölte: „szeretném mindannyiuknak megköszönni a spanyol nép iránti szolidaritásukat és empátiájukat”. Utóbbi szintén kiemelte, hogy gondolatai az áldozatokkal vannak, valamint az Európai Uniót támogatásáról biztosította Spanyolországot. Korábban a spanyol uralkodó, VI. Fülöp király fejezte ki részvétét minden érintett családnak, akik elvesztették szeretteiket.

Az Index a történtek miatt megkereste a Külgazdasági és Külügyminisztérium szóvivőjét is. Paczolay Máté elmondta, hogy eddig nem érkezett jelzés a tárcához magyar áldozatról vagy a térségben tartózkodó magyar állampolgárról.

Korábban beszámoltunk róla, hogy az áradások miatt a dezinformációk terjedésére is figyelmeztetést adtak ki a valenciai régióban, valamint több futballmérkőzés is elmarad az ítéletidő miatt. Valencián kívül már Barcelonát is elérte az extrém időjárás, ahol fél óra 22 milliméter csapadék hullott le szerda délután.

Csütörtökön is folytatódhat az ítéletidő

Spanyolország partvidékén csütörtök reggel sok helyen vihar várható − jelentette a katalán meteorológiai szolgálat. Néhol erős széllökések is lehetnek. Carlos Mazón, Valencia tartomány elnöke felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el otthonaikat, ugyanis a közúti közlekedés akadozik a kidőlt fák és összetört járművek miatt.

A hatóságok arra is figyelmeztettek, hogy a veszély nem múlt el, mert további esőzések várhatók.

(Borítókép: Áradás Letur, Spanyolországban 2024. október 30-án. Fotó: Susana Vera / Reuters)