Elon Musk, a világ leggazdagabb embere és Donald Trump kampányának legnagyobb – több tíz millió dolláros – támogatója olyan ötlettel állt elő, amitől még a sokat látott veteránoknak is leesett az álluk: bárkit nagyon szívesen teherbe ejt, és utána a gyerekeket és az anyukákat egy általa létrehozott faluba tereli és ott élnek majd boldogan, mint egy nagy – pontosabban hatalmas – család. Erről számolt be a napokban a The New York Times.

A lap szerint Musk a texasi Austinban lévő 14 400 négyzetméteres kastélyát tervezi a főhadiszállásnak, mögötte pedig egy hat hálószobás kastélyt is megvásárolt – a kettőt összesen 35 millió dollárért –, hogy bőven legyen hely a „kis családnak”. Viszont források szerint a milliárdos legtöbbször egy, a másik kettőtől tízperces sétára lévő harmadik kastélyban száll meg, amikor a környéken jár. De hát így megy ez, ha az embernek ennyi kastélya van…

Musk pedig nem szeretne itt megállni, ugyanis a születésszám növelése – merthogy hisz a globális népességszám-összeomlásban, amely eltörli az emberiséget – és az in vitro megtermékenyítés (vagyis a lombikbébi program) is „a mániái között van”, ezért

felajánlotta saját spermáját azoknak, akiknek szüksége lenne rá.

Többek között Nicole Shanahan független alelnökjelöltnek és több barátjának is. „Nemzeti vészhelyzetnek kellene tekinteni a gyermekvállalást” – írta az X-en.

Apja is hasonló nézeteket vall

A kommuna létrehozása azonban egy kicsit döcögősen indul, hiszen amíg Shivon Zilis – a Musk által tulajdonolt Neuralink egyik vezetője – és három gyermeke simán beköltözött a birtokra, addig Grimes például – aki jelenleg is pereli gyermekei apját – eddig próbált távol maradni a közösködéstől, és gyermekeit is próbálja távol tartani a milliárdostól. A harmadik anya, Musk első felesége, Justin Wilson, akitől öt gyermeke van, szintén távol van egyelőre, de a techmilliárdos szerint „van hely, ha látogatóba jönnének”.

Musk egyébként apjától hozta nézeteit, hiszen az idősebb Musknak, Errolnak három nőtől hét gyermeke van, viszont arról is vallott nemrég, hogy „egy-kettővel még sosem találkoztam”. Illetve azt is érdemes megjegyezni, hogy két gyermeke pont egy korábbi nevelt lányától van, ami miatt Elonnal el is hidegültek egymástól.

Pedig a milliárdosnak sem kell a szomszédba menni egy kis botrányért, hiszen amíg felesége, Grimes a lányukkal volt terhes, addig Zilis már ikreket várt a Musktól kapott spermiumból, amivel mesterségesen termékenyítették meg a nőt. A két várandós anyuka ugyanabban a kórházban, csaknem ugyanakkor szült, ráadásul Musk a Grimes lányának tartogatott nevet odaadta Zilis egyik gyermekének, ezen pedig az énekesnő eléggé megsértődött – talán jogosan, hiszen arról sem tudott a hírek szerint, hogy nem egyedül szül éppen gyerekeket Musknak.

Felnőtt életem nagy részét azzal töltöttem, hogy azon dolgoztam, amiről úgy gondoltam, a legjobban hozzá fog járulni egy jobb jövőhöz, de a gyerekvállalás nem vitatható és zsigerileg kötelezővé teszi a harcot ezért a célért

– írta Zilis X-en. „Szörnyű az erkölcse azoknak, akik szándékosan nem vállalnak gyereket: ténylegesen megkövetelik, hogy mások gyerekei vigyázzanak rájuk idős korukra” – értett egyet Musk az általa tulajdonolt közösségi oldalon.

Kommuna

A Telegram alapítója, Pavel Durov – akit letartóztattak nemrég az oldalon található és terjeszthető tartalmak miatt – már több mint 100 gyermek édesapja, természetesen spermadonáció útján. Nemrég arról beszélt, hogy DNS-ét „nyílt forráskódúvá” tenné, hogy akinek szüksége van rá, az kaphasson belőle. Nos, Elon Musk is ezt az utat tervezi bejárni, ám ő még csak ott tart, hogy

baráti vacsorákon és rendezvényeken osztogatná spermáját olyan pároknak és nőknek, akik gyermeket szeretnének, de természetes úton nem tudnak teherbe esni.

Ám egyelőre – ha hihetünk a híreknek – még nem nagyon éltek az ajánlatával, Shanahan is visszautasította Musk örökítőanyagát, majd később már azt is tagadta, hogy viszonya lett volna a milliárdossal.

Így tehát nagy kérdés, hogy mi lesz ebből a „közösen élünk mindannyian” tervezetből. Egyik idősebb – transznemű – lánya, Vivian például egyáltalán nem beszél vele, de Musk is úgy nyilatkozott róla (amikor felvállalta, hogy transz), hogy „számomra halott, megölte a woke elmevírusa”. Válaszképp Vivian arról írt, hogy „Musk egyáltalán nem családapa”, csak úgy tesz, mintha törődne gyermekeivel.

Legutóbb akkor nyilatkozott a témában a techmogul, amikor Taylor Swift Instagram-posztját – amelyben kijelentette, hogy Kamala Harrist támogatja az amerikai elnökválasztáson – úgy írta alá, hogy „gyermektelen macskás hölgy”. Musk erre annyit mondott, hogy „Remek, Taylor… ha nyersz, akkor adok neked egy gyereket és a macskáidat életem árán is őrizni fogom”.