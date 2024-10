Az ország, ahol a világon először vezették be az útlevél nélküli beléptetési rendszert

Szingapúrban a Changi repülőtéren most már átlagosan mindössze 10 másodperc alatt lehet átjutni a beléptetőrendszeren, az utasoknak csak a biometrikus adataikat kell használniuk. A könnyítés a szingapúri lakosokra vonatkozik, akik mostantól csak az arc- és íriszbiometria segítségével, útlevelük bemutatása nélkül is átmehetnek a bevándorlási ellenőrzésen.

Október 24-én a szingapúri Bevándorlási és Ellenőrzési Hatóság (ICA) bejelentette, hogy szeptember 30. óta a Changi repülőtér mind a négy terminálján teljes mértékben bevezették az útlevél nélküli beléptetést.

A külföldi látogatóknak továbbra is be kell mutatniuk útlevelüket érkezéskor, de távozáskor csak a biometrikus adataikat használhatják.

Az ICA szerint a korábbi átlagos átfutási idő 25 másodperc volt egy-egy utazó esetében, ami most kevesebb mint felére csökkent.

Azoknak az utasoknak – például a kisgyermekeseknek –, akiknek a különleges segítségre igényt tartók sávját kell használniuk, továbbra is be kell mutatniuk útlevelüket a beléptetési ellenőrzéshez. Abban nem történt változás, hogy minden utasnak a Szingapúrba való megérkezés előtt három nappal be kell nyújtania az SG érkezési kártyáját. Október 15-ig csaknem 1,5 millió utas jutott át a bevándorlási hivatalon útlevél bemutatása nélkül. Ezek közé tartoznak azok is, akik augusztusban részt vettek a próbákon.

Nagyszabású fejlesztések

Szingapúr az első a világon, amely nagy léptékben bevezetett egy ilyen beléptetési rendszert, ezért a média is kitüntetett figyelmet tanúsított a fejlesztések iránt. Az utasok október 24-én a 3. terminál érkezési csarnokában a médiának nyilatkozva elmondták, hogy nagy benyomást tett rájuk a rendszer.

A 38 éves Eric Taufan, aki fúziók és felvásárlások területén dolgozik Szingapúrban, arról beszélt, hogy szeretné, ha a régió összes országa útlevél nélküli vámkezelést alkalmazna. „A rendszer nagyon jó és zökkenőmentes” – fogalmazta meg gondolatait.

A 61 éves brit Andy Bingham, aki az energiaágazatban dolgozik és Szingapúrban él, elmondta, hogy teljesen lenyűgözte őt az új rendszer. Tapasztalatairól így nyilatkozott: „Most használtam először és nagyon gyorsan működik. Voltam már olyan helyen, ahol az ember bedobja az útlevelét, és a gép fel sem ismeri, hogy útlevélről van szó. Ez csak beolvassa az arcomat, és már át is mentem.”

A biometrikus szkenneléssel kapcsolatban azonban kisebb problémák merülnek fel, amikor egyes utazók túl messze állnak a kamerától, vagy nem közvetlenül a kamerába néznek. A fennakadás elkerülése érdekében ilyen esetekben a sávoknál dolgozó ICA-tisztek végigvezetik őket a folyamaton.

Az automatizált sávok továbbra is fel vannak szerelve útlevélszkennerekkel, amelyeket akkor lehet használni, ha bármilyen probléma merülne fel az utas biometrikus szkennelésével.

Hogy az utazók jobban hozzászokjanak az útlevél nélküli rendszerhez, az útlevélszkennerek fölé egy feliratot helyeztek el, amely arra utasítja az utasokat, hogy az útlevél bedobása helyett a kamerákba nézzenek.

A fejlesztések részeként a Woodlands és Tuas szárazföldi ellenőrzőpontjainál a személygépkocsival utazók március óta az útlevelük helyett QR-kódok segítségével tudnak átjutni a bevándorlási hivatalon. A motorosok augusztus óta használhatják a QR-kódokat. Az ICA július 31-én közölte, hogy az autóval utazók és a buszsofőrök több mint 70 százaléka már QR-kódok segítségével intézte el a beléptetési eljárást, és ezek többsége szingapúri lakos, beleértve az állampolgárokat, az állandó lakosokat és a hosszú távú bérlettel rendelkezőket. A tervek szerint ezt a QR-kódos lehetőséget decemberre kiterjesztik a buszos utasokra, az útlevél nélküli lehetőséget pedig a Marina Bay Cruise Centre-ben utazókra is.

Új beléptetési koncepció

A kezdeményezések részei az ICA 2019-ben bejelentett új beléptetési koncepciójának, amely gyorsabb és biztonságosabb ellenőrzést biztosít. Alan Koo, az ICA főbiztos-helyettese, a repülőtéri parancsnokság vezetője elmondta, hogy

az automatizált beléptetés vált normává az ellenőrzőpontokon, a tisztviselőket így átcsoportosítják, hogy magasabb értékű munkaköröket lássanak el,

például interjúkat készítsenek az utazókkal és profilokat készítsenek, ezáltal hatékonyabban védjék Szingapúr határait.

Firdaus Rosli ellenőrzőpont-felügyelő, aki 17 éve dolgozik az ICA-nál, első kézből tapasztalta a technológia fokozatos bevezetését. Firdaus értékelő és nyomozótisztként profilokat készít az utazókról, és minden érdeklődő személyt kikérdez, mielőtt megadná nekik a belépési engedélyt. A múltban az engedélyezést kézzel végezték a pultoknál dolgozó tisztviselők, így általában hosszú sorok és hosszabb várakozási idő alakult ki az utazók számára, és ez stresszt és nyomást jelentett a tisztviselők számára, látva a hosszú sorok kialakulását. Az új vámkezelési koncepció jelentősen lerövidítette az időt. Az ICA tiszt elmondta, hogy az új rendszer segített a tisztviselőknek leküzdeni az esetleges nyelvi akadályokat az érkező külföldi utazókkal szemben, mivel a gépek olyan gyakori idegen nyelveket is tartalmaznak, mint a bahasa indonéz és a mandarin.

