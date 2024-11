Észak-Korea olyan nagy rakétát tesztelt, amely egy háborúban nem is bevethető a szakértők szerint

Phenjan új interkontinentális ballisztikus rakétát tesztelt, amelyet a világ legerősebb fegyverének titulált. Dél-koreai szakértők azonban szkeptikusak, szerintük túl nagy ahhoz, hogy ténylegesen használható legyen egy konfliktusban. A csütörtök reggeli tesztet Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok is elítélte.

Észak-Korea azt állítja új, letesztelt interkontinentális ballisztikus fegyveréről, hogy az „a világ legerősebb rakétája”, azonban szakértők úgy vélik, hogy túl nagy ahhoz, hogy ténylegesen bevethető legyen egy háborúban − írja az AP News.

A csütörtökön tesztelt fegyver sokkal hosszabb ideig és magasabban tudott a levegőben maradni (86 percet repült több mint 7000 kilométeres maximális magasságban), mint Észak-Korea korábban tesztelt rakétái. Az Észak-koreai Központi Hírügynökség beszámolója szerint a rakéta Hvaszong–19 néven szerepel, melynek fellövését Kim Dzsongun figyelte, majd azt nyilatkozta, hogy ez a rakéta az Észak-Korea elleni fenyegetésekre adott válasz.

Észak-koreai sajtófotókon látható, hogy a rakétát szilárd üzemanyaggal töltötték fel, amely mozgékonyabbá és nehezebben felderíthetővé teszi, mint a folyékony hajtóanyagok. Szakértők azonban úgy vélik, hogy a rakéta és annak hordozója is túl nagy, amely egy háborúban nehezen mozgatható.

I Szangmin, a dél-koreai Korea Institute for Defense Analyses szakértője szerint ha a rakéták nagyobbak, akkor a szállító járművek is azok lesznek, viszont csökken a mobilitásuk. A Hvaszong–19 becslések szerint legalább 28 méter hosszú, ami másfélszer nagyobb, mint az amerikai vagy az orosz interkontinentális ballisztikus rakéták − közölte Csang Janggün, a szöuli Korea Research Institute for National Strategy kutatója, de megjegyezte, hogy mérete miatt megelőző csapások célpontjává válhat.

I Illu, a Korea Defense Network szakértője úgy véli, Észak-Korea több és nagyobb robbanófejjel ellátott rakétákat fejleszthet, amelyeket ha folyékony üzemanyaggal töltenek meg, nagyobb tolóerőt generálnak, mint a szilárd. Előbbit hosszabb ideig is lehet tárolni kilövés előtt.

Az elmúlt években Észak-Korea nukleáris robbanófejjel ellátott rakétákat szerzett be, amelyekkel fenyegetheti déli szomszédját, de az Egyesült Államokra még nem tud csapást mérni. Technikai akadály számukra, hogy a robbanófejek kibírják a légkörbe való visszaérkezéskor az őket ért hőt, valamint hogy több robbanófejet is el tudjanak helyezni egyetlen rakétán.

Az észak-koreai állami média a kilövésről nem árult el részleteket, emiatt többen kétségüknek adtak hangot. Nyáron Phenjan több tesztet is végrehajtott, azonban Dél-Korea szkeptikusan fogadta az ezzel kapcsolatos bejelentéseket.

Ezzel párhuzamosan Észak-Korea csapatokat küldött az orosz–ukrán háborúba, ahol bevetésük rövid időn belül várható orosz oldalon. A katonai támogatásért cserébe Moszkva technikai segítséget nyújthat Phenjan nukleáris programjában a szakértők szerint.