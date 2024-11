Börtönbe kerülhetnek a kerékpározás közben mobilozók Japánban

A japán kormány november elsején vezette be azt a törvénymódosítást, amely szerint a telefonozó vagy ittas kerékpárosok akár börtönbüntetéssel is sújthatók. A módosításra azért volt szükség, mert a Covid-19 járvány óta emelkedett a bicikliseket érintő közlekedési balesetek száma. Azonban már az első napon is több szabálysértés történt.