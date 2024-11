Váratlan helyre utazik Orbán Viktor az amerikai elnökválasztás alatt

A kirgiz elnök október 11-i látogatását követően a magyar miniszterelnök tárgyal november 5–6-án Kirgizisztánban, ahol egyeztetnek a két ország stratégiai partnerségéről is. Ezenkívül Orbán Viktor részt vesz a Türk Államfők Szervezetének ülésén is. November 8-án már az EU-tagországok informális találkozóját vezeti Budapesten. A látogatás tényét Havasi Bertalan is megerősítette.