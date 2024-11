Orbán Viktor: A helyzet egyre rosszabb, az európaiak ezt a háborút elvesztették

Gerhard Schröder volt német kancellár és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a svájci Weltwoche szervezésében beszélt az orosz−ukrán háborúról. Mindketten hangsúlyozták Franciaország és Németország szerepét a konfliktus megoldásában, illetve a magyar kormányfő utalt az amerikai választásokra is.

Orbán Viktor csütörtökön Ausztriába látogatott Walter Rosenkranz, Ausztria újonnan megválasztott házelnökének meghívására, melyet többen is bíráltak. A magyar kormányfő Gerhard Schröder volt német kancellárral is beszélgetett Bécsben a svájci Weltwoche által szervezett kerekasztalon, amelyet a lap főszerkesztője, Roger Köppel moderált. A találkozó fő témája az orosz−ukrán háború volt, címe pedig Béke Európában − számolt be róla a Mandiner.

A beszélgetésen elsőként kapcsolatukról kérdezte a két politikust a Weltwoche főszerkesztője, majd rátértek a háborúra, ahol beszéltek a közvetítő szerepükről, a békemisszióról, kiemelték, hogy mennyire nehéz a nemzetközi közvéleményt a békére ráhangolni. Arról is szót ejtettek, hogy Vlagyimir Putyinnal a franciáknak és a németeknek kell tárgyalni. Végül pedig a német gazdaságról beszéltek, hogy milyen kihívásokkal kell szembesülnie.

A beszélgetés főbb pontjai a következőképpen foglalhatóak össze:

Orbán Viktor szerint „Európában egyáltalán nem bízhatunk, Európa ma háborút tud teremteni, de békét nem”.

Gerhard Schröder megjegyezte, hogy közvetítésre kérték fel a háborúval kapcsolatban, ahol utalt arra, hogy a Donbászban hiba volt eltörölni a kétnyelvűséget.

A volt német kancellár figyelmeztetett, hogy a franciák és a németek ne csak fegyvert szállítsanak Ukrajnába, hanem diplomáciai erőfeszítést is tehetnének.

A magyar miniszterelnök elmondta, hogy több európai vezetőtől is biztatást kapott a békemisszióra.

Orbán Viktor új stratégiát közölt, hogy a nemzetközi közvéleményt rá kell beszélni, hogy kényszerítsék a háborúzó feleket a békekötésre.

A magyar kormányfő szerint „megveszekedettek: le akarják győzni Oroszországot”.

Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy „a helyzet egyre rosszabb, az európaiak ezt a háborút elvesztették”.

„Az, hogy az európaiak büszkék arra, hogy nem beszélnek az oroszokkal, diplomáciai barbarizmus.”

Gerhard Schröder egyetértett a magyar miniszterelnökkel, majd hangsúlyozta: „Különösen a nagy európai hatalmaknak feladatuk lenne Orbán Viktort követni.”

Utóbbi sürgeti a nagyhatalmakat, hogy tárgyaljanak az orosz elnökkel, különben „jön egy Donald Trump nevű ember, megnyeri a választást, és ő azonnal tárgyalni fog Putyinnal, mi, európaiak pedig ott fogunk ülni a hokedlin, a stokin”. Az oroszokkal csak az erő nyelvén lehet tárgyalni.

Végül arra utaltak, hogy „valakinek meg kell menteni” a német gazdaságot.

Gerhard Schröder a német gazdaság helyzetével kapcsolatban visszautalt saját kancellári időszakára (1998−2005), amikor recesszió sújtotta Németországot, de figyelmeztetett, hogy a politikusoknak nem saját túlélésükre, hanem a nép érdekére kell koncentrálniuk, és aszerint hozzanak fájdalmas, de fontos és hasznos döntéseket.