Több mint ötvenen meghaltak Izrael légicsapásaiban

Pénteken több mint ötvenen meghaltak a Libanon keleti részét célzó izraeli légicsapásokban, amelyet a Hezbollah nem hagyott megválaszolatlanul. Libanon szombat hajnalban három rakétával válaszolt az akcióra, amelyekből egy be is csapódott az ország középső részén.

Szombatra virradóra Libanonból három rakétát indítottak Izrael ellen, az izraeli hadsereg közlése szerint az ország középső részén egy be is csapódott, és legalább 19 ember megsebesült – számolt be róla szombaton az MTI.

Az izraeli külügyminisztérium a közösségi oldalán közölte, hogy a rakéta Tira arab faluban talált el egy épületet.

Pénteken az izraeli légicsapások legkevesebb 52 ember halálát okozták Libanon keleti részében, Baalbek és Szúr város térségében, a libanoni egészségügyi minisztérium késő esti közlése szerint 72 további ember megsebesült.

Nadzsib Mikáti libanoni miniszterelnök azzal vádolta meg pénteken Izraelt, hogy elzárkózik a tűzszünetre irányuló erőfeszítésektől, miután Izrael ismét Bejrút külvárosára mért csapásokat. Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy a Hezbollah állásait támadta a libanoni fővárosban és a déli Nabatíje városban. Az ANI libanoni hírügynökség jelentése szerint légicsapás érte a déli Bint Dzsebilt, illetve a Bejrúttól keletre levő Alej települést is.

Hiába a tűzszüneti javaslat, folytatódnak a támadások

Ahogyan arról az Index is beszámolt, hatvannapos tűzszünetet javasolnak amerikai diplomaták az izraeli–libanoni konfliktusban, amelyet arra használnának fel, hogy érvényesítsék az ENSZ Biztonsági Tanácsánának 2006-ban elfogadott 1701. számú határozatát, amely demilitarizált övezetté tenné Dél-Libanont.

Csütörtökön két amerikai képviselő látogat Izraelbe, hogy a libanoni és gázai helyzetről tárgyaljanak, érintve a túszok és Irán kérdését is.

Szerdán a zsidó állam figyelmeztetést küldött Baalbek lakosságának, hogy kezdje meg a város evakuálását, majd a figyelmeztetést követően légicsapások rázták meg a várost és annak külterületeit is. A település polgármestere, Musztafa al-Sall megerősítette, hogy légitámadás érte a települést és környékét. Az izraeli hadsereg korábban figyelmeztetést adott ki, hogy a Hezbollah állásait fogja támadni. Emellett Naím Kászím elmondta első beszédét a Hezbollah vezetőjeként, amelyben a háború folytatásáról beszélt.