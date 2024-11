Történelmi döntést hozott az árvíz miatt Spanyolország miniszterelnöke

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök további ötezer katonát, valamint ötezer rendőrt és hatósági személyt rendelt a valenciai régióba, miután a lakosok élesen kritizálták a helyi hatóságokat a katasztrofális áradásokra adott válaszuk miatt – számolt be róla szombaton a BBC.

A kormányfő elmondta, hogy a helyszínre érkező segélyszolgálati személyzet és a katonák létszáma az eddigi legmagasabb, amelyet békeidőben Spanyolországban regisztráltak, válaszul az évszázad egyik legsúlyosabb európai árvizére.

Mint írtuk, kemény kritikákat kapott a spanyol árvízi védekezés, a lakosok ugyanis bírálták a későn érkező vészjelzést és az elégtelen számú, helyszínre érkező hatósági személyzetet is. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök fogadkozott, hogy mindent megtesz a katasztrófa károsultjainak megsegítéséért, azonban végül ő is elismerte, tisztában van azzal, hogy „a most adott válasz nem elég”, valamint „súlyos problémák és hiányosságok vannak”.

A spanyol kormányfő közölte, hogy szombaton az elhunytak száma 211-re emelkedett, a legtöbben Valenciában és környékén vesztették életüket.

Hangsúlyozta, hogy még mindig vannak kétségbeesett emberek, akik rokonaikat keresik, vagy nem tudnak bejutni otthonaikba, amelyeket az ár már maga alá temetett. Emlékeztetett, hogy Spanyolország északkeleti és déli részén vasárnapig érvényben marad az időjárási figyelmeztetés, míg a Baleár-szigeteken szombaton is riasztás van érvényben.

Zajlanak a mentési és helyreállítási munkálatok

Spanyolországban a hétfő óta tartó heves esőzések olyan áradásokat okoztak, amelyek hidakat romboltak le, és sárral borították be a városokat. A jelenleg is tartó munkálatok egy része a víz kiszivattyúzására irányul a föld alatti alagutakból és parkolókból, ahová – a beáramlás miatt – félő, hogy emberek rekedtek.

Valencia térségében már mintegy 1700 katona dolgozik a keresési és mentési műveleteken, bár a remény, hogy több túlélőt találnak, egyre csökken.

A spanyol kormányfő által bejelentett erősítésre kiemelten a nehézgépek, a buldózerek és a teherautók kezelésében számítanak, valamint segítenek a mentési munkálatok gyorsabbá és szervezettebbé tételében.