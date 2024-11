Több száz katona indul Valenciába, kemény bírálatok érték az árvízi védekezést

Ötszáz katonát küldenek a spanyolországi Valenciába, mivel a lakosság körében egyre nagyobb a düh az árvízvédelmi munkálatok hiányosságai miatt. Megfeszített tempóban zajlanak a túlélők utáni kutatási-mentési munkálatok, miközben a halálos áldozatok száma már 202-re emelkedett. Az erősítésre a helyreállítási feladatokban is szükség van, nehézgépkezelőket és teherautó-vezetőket is várnak a térségbe.

További 500 katonát vezényelnek a spanyolországi Valencia régióba, mivel a lakosok bírálják a helyi hatóságokat az árvízhelyzetre adott válaszlépések miatt – írja a BBC. A térségben jelenleg már több mint kétszáz halálos áldozatról tudnak, de számuk várhatóan tovább emelkedik.

Spanyolországban a hétfő óta tartó heves esőzések olyan áradásokat okoztak, amelyek hidakat romboltak le, és sárral borították be a városokat. Az Északkelet- és Dél-Spanyolországban továbbra is érvényben lévő időjárási figyelmeztetések vasárnapig tartanak, míg a Baleár-szigeteken szombatra is riasztást adtak ki.

Valencia térségében már mintegy 1700 katona dolgozik a keresési és mentési műveleteken, bár a remény, hogy több túlélőt találnak, egyre csökken.

A valenciai önkéntes takarítási munkálatok alkalmával – amelyeket nagyrészt fiatalok szerveztek a közösségi médiában – több száz fő vonult az árvíz által leginkább sújtott területekre. Pénteken a helyi hatóságok közölték, hogy szombaton és vasárnap korlátozzák a forgalmat Valencia területén. Martínez Mus helyi infrastrukturális vezető elmondta, hogy a lépésre azért került sor, hogy a mentőszolgálatok szabadon használhassák az utakat, valamint hogy biztosítsák a víz- és energiaellátást, a hírközlést és az élelmiszerosztást.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, pénteken 202-re emelkedett a DANA-jelenség által Spanyolország délkeleti részében okozott katasztrófában meghalt emberek száma.

Bírálatok után érkezik az erősítés

A munkálatok egy része a víz kiszivattyúzására irányul a föld alatti alagutakból és parkolókból, ahová – a beáramlás miatt – félő, hogy emberek rekedtek. Az 500 fős erősítésre kiemelten a nehézgépek, a buldózerek és a teherautók kezelésében számítanak, valamint segítenek a mentési munkálatok gyorsabbá és szervezettebbé tételében.

Az intézkedésre azt követően került sor, hogy bírálatok érték a helyi hatóságokat a gyors reagálás és az áradásra való előzetes figyelmeztetés hiánya miatt.

Információk szerint a regionális kormányzat által felügyelt polgári védelmi ügynökség helyi idő szerint kedden este, nyolc óra után adta ki a Valencia városában és környékén élők telefonjára a vészjelzést, mikorra már sok helyen gyorsan emelkedett az áradás, és egyes helyszíneken már jelentős pusztítást végzett. A madridi szövetségi kormányt azért is bírálják, mert nem mozgósította hamarabb a hadsereget, és mert elutasította a francia kormány ajánlatát, hogy 200 tűzoltót küldjenek a keresési és mentési munkálatokhoz. Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök fogadkozott, hogy mindent megtesz a katasztrófa károsultjainak megsegítésére.