„Magyarország miniszterelnöke egy megemlékezésen egyértelművé tette, hogy az Európai Unió egyre növekvő nyomásával szemben hazája kiáll az ország szuverenitásának megvédése mellett” – olvasható az észak-koreai külügyminisztérium szombati közleményében, amely a koreai mellett angolul, kínaiul, oroszul és spanyolul is elérhető.

Az észak-koreai diktatúra „megemlékezés” alatt a Fidesz október 23-ai budapesti rendezvényét értette, amelyen Orbán Viktor is beszédet mondott. Azt azonban már elfelejtették megemlíteni, hogy Magyarországon október 23-án a Magyarországot megszálló Szovjetunió elleni 1956-os forradalomra emlékezünk.

A közlemény ugyan nem idézi szó szerint Orbán Viktort, de igyekeztek hangsúlyozni a miniszterelnök leginkább EU-ellenes állításait.

„Úgy fogalmazott, hogy az Európai Bizottság és az Európai Néppárt képviselőcsoportja összeesküvést sző a magyar kormány megbuktatására és a magyar független politika megszüntetésére. Megemlítette, hogy Brüsszelnek nincs szüksége arra, hogy létezzen, hiszen saját közigazgatási körzetének tekinti az uniós tagállamokat, és csak az a helyes, ha az EU tiszteletben tartja az európai országok szuverenitását” – írták a közleményben Orbán Viktor beszédéről.

Magyarország nem fél az imperializmus fenyegetéseitől, és nem tűri, hogy Brüsszel bábállamává és alattvalójává alacsonyítsák le – mondta, és hangsúlyozta: Magyarország eltökélt a szabadságharcban

– fogalmazott az észak-koreai külügyminisztérium.

Sokan kritizálták

Orbán Viktor az imperializmus kifejezést ugyan nem használta, beszédében tényleg keményen nekiment az Európai Uniónak. Kritikusai erős kritikával illették, amiért a kormányfő párhuzamot vont a Szovjetunió és az Európai Unió között.

A miniszterelnök szerint a brüsszeli nyomás napról napra erősebb a kormányon. Orbán Viktor arról beszélt, hogy a független magyar politika Brüsszel számára elfogadhatatlan, ezért bejelentették, hogy meg fognak szabadulni Magyarország nemzeti kormányától, illetve hogy egy bábkormányt akarnak. Most is az a kérdés, hogy meghajolunk az idegen akarat előtt, vagy ellenállunk neki. Ez a súlyos döntés vár most Magyarországra.

Nem ijedünk meg, ha az aktuális birodalom zsarol minket, tudjuk, hogy háborúba akarnak vinni minket, ránk akarják sózni a migránsaikat, tudjuk, hogy megvan a kiszemelt bábkormányuk, megvan hozzá a párt, az ember, igazi aláíró fajta, ideális egy bábkormány élére

– fogalmazott Orbán Viktor utalva ezzel a napról napra erősödő Magyar Péterre és a Tisza Párta.

„Az egész ország láthatta, hogy ki mit csinált az Európai Parlamentben. A kormány a magyar érdekeket, a szabadságot védte, de a magyar ellenzék felajánlotta szolgálatait a birodalomnak” – állította a magyar miniszterelnök.