Nem lélegezhetnek fel a spanyolok, újabb pusztító esőzés közeleg

A spanyol nemzeti meteorológiai szolgálat, az AEMET újabb szélsőséges időjárási viszonyokra figyelmeztetett, a Földközi-tenger partján fekvő Almería régióban tartózkodó embereket arra kérik, hogy lehetőleg minél előbb vonuljanak biztonságba – írja a Bild.

Az AEMET X-en közzétett jelentése szerint nagy zivatarokra és özönvízszerű esőzésekre – 12 óra alatt akár 120 liter csapadék négyzetméterenként –, jégesőre és nagy erejű széllökésekre kell számítani. A csatornák és a folyók az extrém időjárás miatt könnyen kiönthetnek. A spanyolországi Valencia régióban harminc éve nem látott ítéletidő pusztít az utóbbi időben. A meteorológusok szerint nyolc óra leforgása alatt annyi csapadék esett, amennyi általában egy év alatt szokott.

A legutolsó hivatalos információk szerint az áldozatok száma 211, míg rengeteg embert továbbra is keresnek. Csütörtökön a legsúlyosabban érintett Valencia város körüli területekre visszatért ugyan a nyugodt időjárás, de az állami meteorológiai szolgálat a legmagasabb szintű riasztást léptette életbe Castellón tartományra. Északabbra, Katalónia régióban Tarragona városára sárga riasztást adtak ki. Az AEMET szerint a régióban további nagy mennyiségű csapadékra és viharokra kell számítani.

Egymásra mutogatnak a politikusok

Pedro Sánchez miniszterelnök a régióba vezényelt tízezer katonát és rendőrt a napokban, hogy segítsék a mentési munkálatokat. Korábban a lakosság élesen bírálta a kormányt, szerintük ugyanis nem reagáltak időben a közelgő katasztrófára, és a helyszínre érkező hatósági személyzet létszámát is kevesellték. A kormányfő ezekre a hangokra is reagálva elismerte, hogy hibáztak, ezért megerősítette a hivatásos csapatok létszámát.

Spanyolország történelmében még soha nem vetettek be ennyi fegyverest békeidőben, mint most az özönvíz miatt.

Eva Sanz, Benetússer polgármestere a spanyol közszolgálati televíziónak (TVE) beszélt arról, hogy az áradásról szóló riasztást akkor kapták meg, amikor már „nyakig ért a víz”. A spanyol belügyminisztérium közleménye szerint a lakosság értesítése a tartomány hatáskörébe tartozik. A régió elnöke viszont azt hangsúlyozta, hogy meghatározott protokoll vonatkozik ezekre a szituációkra, amelyet pontosan betartottak.

Az Index is beszámolt arról a videóról, ahol az látható, hogy a Valencia tartományban fekvő Paiporta településen hogyan öntött el másodpercek alatt egy városrészt a víz. A rendkívüli időjárás súlyosan érintette még Kasztília-La Manchát is, ahol két asszony vesztette életét, és Andalúzia egyes részeit is, ahol egy idős férfi halt meg.

Az időjárás pusztítása után a mentési munkálatok is javában zajlanak, a spanyol sajtó több konkrét esetről is beszámolt. Például egy idős asszony három napot töltött sógornője holtteste mellett, mire a tűzoltók elértek hozzá Massanassában, amely a katasztrófa által egyik leginkább érintett és legjobban elszigetelt település. Egy másik nőt pedig egy alagútban találtak meg, ahol több autó torlódott egymásra a nagy erejű áradás miatt. Segélykérő kiáltását akkor hallották meg, amikor megkezdték a járművek eltávolítását.

Futballista az áldozatok között, lépett a Real Madrid is

A helyi futballcsapat, a Valencia egykori labdarúgója, José Castillejo az ítéletidőben vesztette életét. A 2020-ban visszavonult labdarúgó Valenciában kezdett futballozni, legutóbb pedig az Eldense keretéhez tartozott. Santiago Canizarest, a helyi klub és a spanyol válogatott korábbi sztárját is sújtja az özönvíz. Az egykori kapus jelenleg is a katasztrófa sújtotta városban él, a DANA – zárt magaslégköri depresszió – teljesen elpusztította a település környékén elhelyezkedő farmját, ahol valamennyi állata odaveszett.

Szintén a labdarúgással és a katasztrófával kapcsolatos hír, hogy a Real Madrid egymillió eurós támogatást nyújt a pusztító áradásokban meghaltak családjainak a támogatására. A királyi klub egyébként éppen Valenciában lépett volna pályára a spanyol élvonal aktuális fordulójában, de a mérkőzést egy későbbi időpontra halasztották.

