Vastagbélrákot diagnosztizáltak a Dawson és a haverok sztárjánál

Vastagbélrákot diagnosztizáltak a 47 éves James Van Der Beeknél, a Dawson és a haverok sztárjánál. A színész továbbra is vállal szerepeket, elmondása szerint jól érzi magát és van oka az optimizmusra.

A színész legismertebb alakítása a Dawson és a haverok (eredeti nevén: Dawson's Creek) sorozatban volt, ahol Fawson Leery szerepét játszotta. Később szerepet kapott a CSI: Cyber helyszínelők sorozatában, illetve a Walker, Texas Ranger epizódjában tűnt fel, legközelebb pedig a Sidelined: The QB and Me című filmben fog szerepelni.

Van Der Beek elmondása szerint a feleségével, Kimberly Van Der Beekkel és gyermekeikkel, Oliviával, Joshuával, Annabellel, Emiliával, Gwendolynnel és Jeremiah-val töltött időt helyezte előtérbe.