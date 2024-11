Az orosz megszállás alatt álló Szevasztopolban állomásozó orosz tengerészgyalogos dandár harci morálja rendkívül alacsony, mivel a személyzet egy részét a Kurszki területre vezényelték – írja az Unian.

Erről az ATES gerillamozgalom képviselői számoltak be. Dmitro Pletencsuk, az ukrán haditengerészet szóvivője szerint ez az orosz tengerészgyalogosok kiválasztásának és kiképzésének alacsony színvonalának tudható be. „A minőségi összetétel változik. A tengerészgyalogosok elitnek számítanak, és az erők elit jellege nem csak a nevében, hanem a kiképzés szintjében is megmutatkozik” – mondta.

Példát hozott arra, hogy az egyik orosz tengerészgyalogosról kiderült, hogy egykor fogoly volt, ami szerinte azt mutatja, hogy ezeknek az egységeknek a színvonala nem különbözik jelentősen más gyalogsági egységektől.

Pletencsuk abból indult ki, hogy az Orosz Föderáció a tengerészgyalogság rendszeres magját használja, különösen a parancsnoki állományt, amelyet nem küldenek közvetlenül a csatatérre.

Ez az egység [a tengerészgyalogosok] egy közönséges gyalogsági egységgé vált, amelyet külön képzés nélkül töltöttek fel... Láthatjuk, hogy most már csak gyalogságnak lehet nevezni

– magyarázta Pletencsuk.

Ezenkívül az ATES mozgalom szerint a Szevasztopolban állomásozó 810. tengerészgyalogos dandárnak személyzeti problémái vannak az emberi élőerő Kurszki területre való vezénylése miatt.

Az egységhez szinte naponta érkeznek jelentések a kurszki térségben likvidált újabb 200-akról. A dandárparancsnokság igyekszik eltitkolni a katonák elvesztésének tényét, de hiába. A katonai egységek állítólag alacsony morállal rendelkeznek, és minden eszközzel igyekeznek a Krímen maradni, ami a parancsnokok megvesztegetéséhez vezet.