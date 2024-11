Már a mélygarázsokat vizsgálják át a mentőcsapatok, miközben Barcelonát is árvíz sújtotta

A múlt heti valenciai árvíz után Barcelonában is vörös riasztást adtak ki, ahol a repülőjáratok egy részét is törölték, Valenciában pedig már 217 halálos áldozata van az extrém időjárást követő áradásoknak. A mentőcsapatok mélygarázsokban rekedt autókat is vizsgálnak túlélők után. A spanyol királyi pár vasárnap a térségbe látogatott, de az elégedetlen lakosság sárral dobálta meg őket.