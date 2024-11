Francia szülők perelték be a TikTokot

Hét francia család nyújtott be keresetet a kínai nagyvállalat ellen, mert két tizenöt éves gyermek öngyilkos lett a közösségi platform videóinak hatására. Ügyvédjük szerint ez lehet az első csoportos per, amelyet a TikTok ellen indítottak. A vállalat azt állítja, hogy komolyan veszik a kiskorúak mentális egészségével kapcsolatos problémákat, és ígéretet tettek az alkalmazást használók védelmére.

Hét francia család nyújtott be keresetet a TikTok ellen, azzal vádolják a közösségi platformot, hogy kamasz gyermekeik káros tartalmakat láttak rajta, emiatt két tizenöt éves tinédzser öngyilkos lett. A vádiratban az szerepel, hogy a TikTok algoritmusa olyan videókat is közzétett, amely öngyilkosságot és étkezési zavart népszerűsített − nyilatkozta a családok ügyvédje hétfőn a Franceinfónak, amelyről a The Guardian is hírt adott.

A családok közösen támadják a közösségi platformot a créteil-i bíróságon, és ez az első ilyen típusú per Európában. A cél a TikTok jogi felelősségének megállapítása. A vállalat már régóta vizsgálja az alkalmazásban lévő tartalmakat. Ennek ellenére a Facebookhoz és az Instagramhoz hasonlóan az Egyesült Államokban több száz perrel néz szembe, melyek szintén arra vonatkoznak, hogy gyermekek milliói válnak függővé, és ezzel károsodik a mentális egészségük.

Októberben több amerikai állam is keresetet nyújtott be a kínai tulajdonú vállalat ellen, ennek ellenére a cég szóvivője nem ért egyet a vádakban megfogalmazottakkal, szerintük pontatlan és félrevezető állításokkal kell szembenézniük.

A TikTok komolyan veszi a gyermekek mentális egészségével kapcsolatos problémákat, vezérigazgatója ígéretet tett az amerikai törvényhozóknak, hogy a cég intézkedéseket foganatosít az alkalmazást használó fiatalok védelmére.