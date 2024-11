A döntést a kormányfő hivatala jelentette be. A The Jerusalem Post szerint a közleményben azt írták, hogy

Benjamin Netanjahu Jizrael Katz külügyminiszternek ajánlotta fel a megüresedett védelmi tárcát.

Mindeközben pedig Gideon Szaárnak, az izraeli törvényhozás tagjának ajánlotta fel a külügyminiszteri széket.

Erre hivatkozott a döntéssel kapcsolatban

A közleményben idézték Benjamin Netanjahut is, aki azt írta: „Izrael miniszterelnökeként a legfőbb kötelességem, hogy megvédjem Izrael biztonságát, és döntő győzelemre vezessem magunkat.” Majd hozzátette:

Háborús időkben minden eddiginél fontosabb a miniszterelnök és a védelmi miniszter közötti teljes bizalom. Sajnos míg kezdetben megvolt ez a bizalom, és sokat elértünk a hadjárat első hónapjaiban, az elmúlt hónapokban ez a bizalom köztem és a védelmi miniszter között megromlott.

Netanjahu hozzátette: „Köztem és Gallant közt komoly nézeteltérések alakultak ki a hadjárat irányításával kapcsolatban, és ezek a nézeteltérések olyan nyilatkozatokkal és tettekkel jártak együtt, amelyek ellentmondtak mind a kormány, mind a kabinet döntéseinek.. Többször tettem erőfeszítéseket, hogy áthidaljam ezeket a szakadékokat, de azok csak tovább nőttek.”

Ezek az ügyek – elfogadhatatlan módon – még a nyilvánossághoz is eljutottak, és ami még rosszabb, ellenségeink tudomására jutottak, akik örömüket lelték benne és előnyükre vált

– jelentette ki a kormányfő.

Buldózernek nevezte az új jelöltet

Az új miniszterjelöltekről azt mondta: „Katz bizonyította képességeit és elkötelezettségét a nemzetbiztonság iránt, hiszen öt éven át külügyminiszterként, pénzügyminiszterként és hírszerzési miniszterként is tevékenykedett, valamint hosszú ideig tagja volt a biztonsági kabinetnek.

„A tapasztalat és a gyakorlati képességek lenyűgöző kombinációját hozza magával, »buldózerként« ismerik, csendes erővel és felelősségteljes elszántsággal [dolgozik] – mindezek alapvető tulajdonságok a kampány vezetésében

– tette hozzá.

Netanjahu mindeközben megjegyezte, hogy Gideon Szaárnak „a kormány és a kabinet tagjaként szerzett nagy tapasztalata értékes betekintést nyújtott neki mind a politikai, mind a biztonsági kérdésekbe, és nagy erőt fog adni a vezetésünknek”.

Régóta tartó konfliktus

A The Jerusalem Post arra is emlékeztetett, hogy Netanjahu már 2023 márciusában is meneszteni akarta Gallantot, amikor a védelmi minisztert azt mondta: a kormány igazságügyi reformjai veszélyeztetik a nemzetbiztonságot. Akkor izraeliek százezrei vonultak az utcára tiltakozásul a „Gallant éjszakája” néven ismertté vált eseményen, és Netanjahu végül visszavonta a döntést.

A miniszterelnök és a védelmi miniszter viszonya tovább romlott az október 7-i háború kitörése után. Gallant nyilvánosan azzal vádolta Netanjahut, hogy politikai megfontolásokat von be a háborús döntéshozatalba, míg Netanjahu azzal vádolta Gallantot, hogy belülről próbálja megbuktatni a kormányt.